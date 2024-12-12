Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler! "NATO savunmasının önemli bir parçası"

Rutte, düşünce kuruluşu Carnegie Europe'un Brüksel'de düzenlediği etkinlikte konuştu.

Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'dan Avro-Atlantik bölgesinin güvenliğine yönelik ciddi tehditlerin olduğuna dikkati çeken Rutte, "Güvenlik durumu iyi görünmüyor. Hayatım boyunca gördüğüm en kötü durum." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, savunma üretimi ve harcamalarını artırmanın İttifak'ın kati birinci önceliği olduğuna kanaat getirdiğini vurgulayarak, "Bu, hepimizin bu kez daha hızlı ve daha sert olmamızı, savaş dönemi zihniyetine geçmemizi, savunma üretimimizi ve savunma harcamalarımızı turboşarj etmemizi gerektiriyor." dedi.

Bugünkü durumun "ne savaş ne de barış" hali olduğuna dikkati çeken Rutte, "NATO'nun caydırıcı etkisi halen yerinde ama yarın için endişeliyim." diye konuştu.

Rutte, gelecek 4-5 yıllık süreçte İttifak'ı bekleyen risklere karşı yeterince hazırlıklı olunmadığının altını çizdi.