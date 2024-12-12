ABD'li Blinken'den Başkan Erdoğan açıklaması! "Suriye'de terörle mücadeleyi görüşeceğiz"

Ürdün'deki temasları sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, ABD destekli terör örgütü SDG'nin DEAŞ ile mücadelede kritik bir rolde olduğunu söyledi. PKK'nın Türkiye için bir tehdit olduğunu kaydeden Blinken "Aynı zamanda bölgede yeni bir çatışmanın oluşmasını önlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Öte yandan ABD'li bakan Türkiye ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini de belirterek "Suriye'de terörle mücadele konuşacağımız konulardan birisi" dedi.