Esad rejiminin kanlı izleri! Şam'da tüyler ürperten görüntü: 100 ceset bulundu
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede kanlı yönetimin izlerinin silinmesi için çalışmalar yürütülürken Şam'da korkunç manzara ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına giden yolda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları ve ceset torbaları bulundu.
Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına giden yolda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları ve ceset torbaları bulundu.
Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede arama tarama faaliyetleri sürüyor. Şam Havalimanı'na giden yol üzerinde, yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.
DİKKAT ÇEKEN FARSÇA YAZILAR
Kalıntıların bazıları ceset torbalarında bazıları da yolda tespit edildi. Ceset torbalarının üstünde Farsça yazılar görüldü. Kalıntıların bulunmasının ardından arama tarama çalışmaları başlatıldı.
SURİYE'DE NELER OLUYOR?
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.
Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.
Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.
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