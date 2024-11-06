FBI'dan seçim suçlaması! "Bomba ihbarları Rusya kaynaklı"

ABD'de halk yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına giderken, bazı seçim merkezlerinde panik yaşandı.

Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump (Foto: AA)

Georgia eyaletine bağlı Fulton County'deki 2 seçim merkezine yönelik asılsız bomba ihbarları yapıldı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki oy verme merkezlerine 5 bomba ihbarı (Foto: DHA)

"OY KULLANMA ALANLARI AKTİF GÜVENLİK UNSURLARIYLA GÜVENDE"

Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams yaptığı açıklamada, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini belirterek, "Neyse ki bu merkezler şu anda yeniden faaliyete geçti ve tüm oy kullanma alanları aktif güvenlik unsurlarıyla güvende" dedi. Williams, yetkililerin C.H. Gullatt İlköğretim Okulu ve Etris Toplum Merkezi'ni bu gece biraz daha geç saatlerde açık tutmak için mahkeme kararı isteyeceklerini söyledi.

"İHBARLAR GERÇEK DEĞİL"

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, birkaç eyalette oy verme merkezlerine yönelik yapılan ihbarların Rusya kaynaklı e-posta alanlarından geldiğinin tespit edildiği ancak şu ana kadar yapılan incelemeler sonucu bu ihbarların hiçbirinin "güvenilir" olmadığının belirlendiği kaydedildi.

FBI'ın seçim bütünlüğünü önceliklendirdiği belirtilen açıklamada, "Seçimlere yönelik herhangi bir tehdide yanıt vermek ve Amerikalıların oy kullanma hakkını güvence altına almak için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

GEORGİA EYALETİNDEKİ OY VERME MERKEZLERİNE 5 BOMBA İHBARI

Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetmişti.

Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtmişti. Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktarmıştı.





ABD'DE OY VERME NOKTASINDA GAZ KAÇAĞI PANİĞİ

Öte yandan ABD'nin Michigan eyaletinin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasının gaz kaçağı nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada, oy verme noktasının çevrede bulunan bir ortaokula taşındığı belirtildi.

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