İsrail'i "Neo-Osmanlı" korkusu sardı! Başkan Erdoğan'ın sözleri Siyonist medyasının ana gündemi!

Suriye'de yaşananlar tüm dünyanın odağı olmuş durumda. Diktatör devrik Beşşar Esad'ın ülkeyi terk edip Rusya'ya sığınmasının ardından muhalifler, hükümetin düştüğünü resmen açıklamıştı. Geçici hükümet için Muhammed El Beşir'i Suriye'nin yeni başbakanlık koltuğuna oturtan muhalifler, bir yandan da bölgeyi terörden arındırmak için mücadelelerine devam ediyor.

Suriye topraklarını işgal eden PKK/YPG'nin ardından İsrail'de Golan Tepeleri'nin güvenliği bahanesine sığınarak Suriye'yi işgal için kolları sıvadı.

1974'te kabul edilen Güçler Ayrılığı Antlaşması'nın Esad rejiminin çökmesiyle bittiğini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal güçlerine bölgeyi "ele geçirme" talimatını verdiğini duyurmuştu.

Orta Doğu kasabı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün İsrail'de rüşvet ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan hakim karşısına çıkarılmıştı (AFP)

İsrail ordusu, iki gün içinde Suriye topraklarında 300'e yakın hedefi vurdu.

Son bilgiler, İsrail tanklarının Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştığını gösteriyor.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'nde Filistin'in toprak bütünlüğünü savunurken (AA)

"HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA HAZIRIZ"

"İsrail'in gittiği yol, yol değildir. Bu durum Gazze için olduğu kadar Suriye için de geçerlidir. Daha fazla kan dökerek güvenlik sağlanamaz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin, barış ve güvenliğe katkı sağlamak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Suriye'de kanlı Esad rejiminin düşmesinin ardından istanbul'da kutlama yapan Suriyeliler Erdoğan posteri açtı, Türk bayrakları salladı (AFP)

Başkan Erdoğan, "Türkiye tüm vücudunu taşın altına koymaya hazırdır." diye ekledi.

İSRAİL MEDYASINDA BAŞKAN ERDOĞAN ENDİŞESİ

Siyonizmin sözcüsü The Jerusalem Post, "Erdoğan, Suriye isyancılarının zaferini İsrail'i tehdit etmek için kullanabilir mi?" başlıklı yayınladığı analizinde "Türkiye'nin Esad sonrası Suriye'deki nüfuzunun artması, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik bundan sonraki hamlesinin ne olacağı sorusunu gündeme getiriyor." dedi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post, Suriye'de kazanımlarını artıran Türkiye'nin İsrail için tehdit oluştuduğunu savundu

Türkiye'nin 7 Ekim 2023'teki Filistin direniş örgütü Hamas'ın Aksa Tufanı saldırısından sonra İsrail'e karşı tutumunu sertleştirdiği belirten analiz, ticari ilişkilerin kesilmesini kendince eleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN İSRAİL'İN KABUSU OLDU

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz temmuz ayında kurduğu "Dağlık Karabağ ve Libya'ya girdiğimiz gibi, İsrail'e de aynısını yapacağız" cümlesine atıfta bulunan gazete, "Başlangıçta boş bir tehdit gibi görünen bu durum, Ankara'nın desteklediği birçok grubun Suriye'de Esad rejimini sadece 11 günde devirmesiyle muhaliflerin şaşırtıcı zaferinin ardından daha makul bir senaryoya dönüşüyor." ifadelerine yer verdi.

Analizdeki ifadeler gazeteyi takip eden Siyonistlere "Türkiye'nin Suriye'deki kazanımları İsrail'in kabusu olacak." dedirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kudüs mitinginde halkı selamlarken (AA)

İSRAİL'İ "NEO-OSMANLI KORKUSU" SARDI

Başkan Erdoğan'ın Suriye'deki muhaliflere yakın ilişkisi olduğu tezinin işlendiği Noa Lazımı imzalı analiz, "Erdoğan, Suriye'deki dost bir rejimi İsrail sınırına asker ve silah yerleştirmek için kullanabilir mi? Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisi, Erdoğan'ın Ortadoğu'ya yönelik neo-Osmanlı vizyonuyla örtüşüyor; bu vizyonun bir parçası olarak Suriye, Ankara'nın himayesinde Sünni İslamcı bir kaleye dönüşebilir." diyerek Osmanlı vizyonunun İsrail için bir tehdit olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündem değerlendirmesinde bulunduğu sırada Suriye topraklarını işgal eden İsrail'i eleştirirken (AA)

İSRAİL YİNE AMERİKA'DAN MEDET UMDU

ABD'den satın aldığı silahlarla savaş suçu işleyen ve işlediği suçları ABD'nin uluslararası mahkemelerdeki nüfuzuyla aklayan İsrail yine Amerika'ya sarıldı. Türkiye'nin Suriye'deki kazanımlarını İsrail'e işgal tehdidi olarak değerlendiren Siyonist analiz, bölgede Türkiye tehdidine karşı Washington yönetiminden medet umdu.

İsrail işgal güçleri Suriye sınırında (AFP)

Analizde Türkiye'nin bölgede edindiği nüfuza karşılık "İsrail'in Suriye-Irak-Ürdün üçgeninde güçlü ve genişletilmiş bir Amerikan askeri varlığı konusunda ısrarcı olmasının hayati önem taşıdığı" belirtildi ve şöyle devam edildi:

"Bu strateji sadece Türkiye yanlısı İslamcıların etkisini sınırlamakla kalmayacak, aynı zamanda İran gibi diğer düşman güçlerin komşu Ürdün'de yer edinmesini de önleyecek."