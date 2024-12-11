ABD’den sonra İngiltere’de de pedofili adası! Katolik kilisesinin karanlık yüzü ortaya çıktı

Tüm dünyaya insan hakları dersi verme konusunda kendilerini yegane yetkili gören Batılı ülkeler, söz konusu cinsel istismarla mücadele olunca bir kez daha sınıfta kaldı. Avrupa kıtasının neredeyse her ülkesinde kiliselerde açılan pedofili davalarının ardından bir skandal da İngiltere'den geldi.

Birleşik Krallık'ın Pembrkeshire kıyısındaki her yıl 60 binden fazla turistin ziyarette bulunduğu Caldey adasının pedofili yuvası haline geldiği raporlandı.

Başlıca ilgi çekici yerler arasında bir ortaçağ kilisesi, tarihi bir çikolata fabrikası, geniş mavi çan ormanları ve plajları bulunan bu adayı, Katoliklerin Sistersiyen tarikatının bir kolu olan Trappistler tarafından sıradan bir dini misyon değil, cinsel sapkınlık ve ahlaki kötülüğün bulunduğu iğrenç bir yer haline getirildiği öğrenildi.

Caldey Adası'nın harita üzerindeki yeri (Daily Mail)

İngiltere'nin önde gelen yayınlarından Daily Mail'in haberine göre, adada 50'den fazla çocuk, bisküviler, tatlılar ve küçük oyuncaklarla "terbiye edilerek" cinsel istismara uğradı.

İngiltere'de tarihi manastır ve kilisesiyle ünlü Caldey Adası'nın pedofili adasına dönüştüğünü Daily Mail duyurdu

BAŞ SUÇLU PEDER KOTİK

Olayı gün yüzüne çıkaran 73 sayfalık rapor, bu yılın nisan ayında atanan Başrahip Peder Jan Rossey ve eski yardımcı polis ve suç komiseri Jan Pickles Obe tarafından derlendi.

Rapor, 1970'li ve 1980'li yıllarda bir dizi çocuğa istismarda bulunan ve 1992'deki ölümüne kadar adaletten kaçan, 'Peder Thadd' olarak bilinen seri cinsel suçlu Peder Thaddeus Kotik'in baş suçlu olduğunu ortaya koydu.

Peder Thaddeus Kotik, kutsal adada çocuklara istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili herhangi bir cezai suçlamayla karşı karşıya kalmadan 1992 yılında öldü (BBC)

PEDERİN HAYATI YALAN ÇIKTI

Kotik, 1947'de Caldey Adası'na taşınıp din eğitimi almadan önce, 1944'teki D-Day de dahil olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya Özgür Ordusu'yla birlikte savaştığını iddia etti. Ancak bu ayrıntılı arka plan hikayesinin tamamen bir aldatmaca olduğu ifşalandı. Çünkü Bayan Pickles'ın raporu, soruşturma sonucunda Kotik'in aslında 1944'te bir Alman kampında 'Doğulu işçi' olduğunu ortaya koydu.

Bu ifşa, Bayan Pickles'ı, Kotik'in 1959 yılında, Sistersiyen Tarikatı'na katıldıktan üç yıl sonra, İngiliz vatandaşlığı elde etmek için askeri kimlik belgelerini uydurduğu sonucuna götürdü.

ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKEBİLMEK İÇİN HAYVANLARI KULLANDI

Kotik, küçük çocukların ilgisini çekebilmek için evcil bir kaplumbağa ve çok sayıda yavru kedi besledi, daha sonra onları adanın mandırasına veya görünmeden istismarda bulunabileceği gizli koylara çekti.

Ada'da hediyelik eşya dükkanında çocuklar için satılan ayıcıklar (Daily Mail)

Yürek parçalayıcı bir itirafta bulunan Mağdur 001, Bayan Pickles'a, keşişle buluşmayı kabul etmezse başının derde gireceğinden korktuğunu, hatta küçük kardeşini aynı kaderden korumak için gönüllü olarak bunu yaptığını söyledi.

Mağdur 001'in kız kardeşi, Kotik tarafından tecavüze uğradığını ancak yıllar sonra itiraf etti.

TACİZİN TECAVÜZE VARDIĞI RAPORLANDI

Sekiz rahip de dahil olmak üzere sadece 40 kişinin yaşadığı 540 dönümlük ada, 6. yüzyıla dayanan manastır geleneğiyle değil, artık "pedofili adası" olmak gibi insanlık dışı bir suçla ünlendi.

Caldey Adası'ndaki Manastır ve çevresindeki binaların havadan görünümü (Daily Mail)

Adada 1960 ile 1992 yılları arasında en az 54 çocuğun, bazıları üç yaşında bile olsa, hem rahipler hem de din adamları tarafından cinsel tacize uğradığı, aralarında sahte isimlerle adada yaşayan sabıkalıların da bulunduğu anlaşıldı. En uç vakalarda, tacizin tecavüze kadar uzandığı raporlandı.

Mağdurların büyük çoğunluğunun aileleriyle birlikte tatile gittikleri ya da Katolik gençlik grupları ve okulları tarafından organize edilen ve masrafları karşılanan gezilere katıldıkları anlaşılıyor.

Her yıl binlerce turist, cinsel tacizin karanlık geçmişinden habersiz olarak Pembrokeshire kıyılarındaki Caldey'i ziyaret ediyor (Daily Mail)

RAHİP KOTİK'İN KEMİKLERİNİN ADADAN ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ

Ne yazık ki, Caldey Adası'ndaki cinsel istismar hikayesi sadece iğrenç bir uygunsuz davranış hikayesi değil, aynı zamanda uzun süreli ve sistematik bir örtbas etme hikayesi.

Artık itibarını yitirmiş olan Rahip Thaddeus Kotik, 1992'deki ölümünün ardından adaya gömüldü. 2017'de, kimliği belirsiz bir kadın kurban, rahibin kalıntılarının çıkarılıp adadan taşınmasını talep ederek, böylesine doğal güzelliğe sahip bir yerin 'iğrenç yaratıklara ev sahipliği yapması' nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bugün ada, tarihi hakkında çok az şey bilen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor - fotoğrafta Manastır Kilisesi'nin içinde performans sergileyen bir koro görülüyor (Daily Mail)

ADA PEDOFİLİNİN SIĞINAĞI OLDU

2011 yılında, 11 ay boyunca adada yaşayan ve daha önce East Anglia Üniversitesi'nde din görevlisi olarak görev yapan, o dönem 58 yaşında olan Peder John Shannon, 9 ila 15 yaş arasındaki çocuklara ait 740 uygunsuz fotoğrafı indirdiği gerekçesiyle sekiz ay hapse mahkûm edildi.

Aslen Batı Sussex'li olan Paul Ashton, 2004 yılında çocukların uygunsuz görüntülerine sahip olmakla suçlandıktan sonra firar etti. Polis yıllarca onun aniden ortadan kaybolması karşısında şaşkına döndü. Ta ki 2011'de bir Caldey sakini Ashton'ı, "Suçudurdur" çalışmasının 'En Çok Arananlar' listesinden tanıyana ve polise haber verene kadar.

Manastır artık Peder Jan Rossey (resimde) şeklinde yeni bir liderlik altında (Daily Mail)

SAPIK RAHİP MANASTIRIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Polis memurları Ashton'ı tutuklamak için adaya geldiklerinde, onun Robert Judd ismiyle yaşadığını ve bir kaynağa göre Manastır ve Tarikat'ın işleyişi için 'vazgeçilmez' hale geldiğini tespit etti.

"ÖNLEMLER BAĞLAYICI DEĞİL VE YETERSİZ"

Bayan Pickles raporu, Manastır'ın şimdi tam olarak uygulayacağını söylediği 12 öneri içeriyor. Peder Rossey'e göre, önerilerden bazıları halihazırda eyleme geçirildi; bunlar arasında koruma eğitimi ve adalılar için zorunlu kontroller yer alıyor.

Caldey Island Survivors kampanyasının kurucusu Kevin O'Connell, Daily Mail'e son raporun 'doğru yönde atılmış bir adım' olduğunu söyledi. Ancak, 'tavsiyeler yasal olarak bağlayıcı olmadığı için yeterli olmadığını' da ekledi.

AVRUPA KITASINDA PEDOFİLİ KİLİSE SKANDALININ YAŞANMADIĞI ÜLKE NEREDEYSE YOK

Batı'nın çevrimiçi ansiklopedi olarak tanıdığı Vikipedi'nin yayınladığı rapora göre Avrupa kıtasında yer alan Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Malta ülkelerinde de kilise ve manastırlarda pedofili ve cinsel istismar suçlarına ilişkin sayısız dava yer alıyor.

ABD'DE DE KAN DONDURAN EPSTEİN ADASI

Kamuoyunda "pedofili adası" olarak da bilinen ada, Amerika Virgin Adaları'nda bulunan ve Epstein'in özel cenneti olduğu iddia edilen Little Saint James ve Great Saint James adında iki adadan oluşan bir bölge. İddialara göre bu bölge Epstein'in uluslararası seks ticareti çetesinin merkezi.

Jeffrey Epstein (Arşiv)

ABD'de, cezaevinde yargılanmayı beklerken intihar eden ve kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davası birçok farklı ünlü ve siyasetçinin Epstein adasındaki skandala karıştığı biliniyor.