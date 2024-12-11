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İsrail tankları Suriye topraklarında! İşte işgalin görüntüsü

Suriye'de Esad rejiminin devrilerek muhaliflerin kontrolü ele geçirmesini fırsat bilen İsrail, Golan Tepeleri'nden girerek başkent Şam yakınlarına kadar ilerledi. Kuneytra şehrini işgal eden İsrail'in buradaki tankları görüntülendi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:12
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İsrail tankları Suriye topraklarında! İşte işgalin görüntüsü
İSRAİL'İN İŞGALİ BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırarak Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kentini işgal eden İsrail'in buradaki tankları görüntülendi.

İsrail tankları Suriye içerisinde (AA)İsrail tankları Suriye içerisinde (AA)

ŞAM'A 25 KİLOMETRE MESAFEYE KADAR YAKLAŞTILAR
İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, dün Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail tankları Kuneytra şehrini böyle işgal etti (AA)İsrail tankları Kuneytra şehrini böyle işgal etti (AA)

İSRAİL UÇAKLARI STRATEJİK NOKTALARI VURDU
Sahadaki AA ekiplerinin kaydettiği çekimlerde, Kuneytra sokaklarında mevzilenen İsrail tankları görülüyor. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

İsrail karadan tanklarla ilerlemesinin yanı sıra havadan da Suriye topraklarını vurdu (AA)İsrail karadan tanklarla ilerlemesinin yanı sıra havadan da Suriye topraklarını vurdu (AA)

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

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