Hizbullah’tan gizli operasyon! Mülteci Esad’ı Moskova’ya kim kaçırdı? Esad’a yakın isimler Lübnan’da

Lübnan devlet televizyonu Kan, Lübnan medyasına dayandırdığı haberinde, devrilen Suriye rejiminin üst düzey yetkililerinin Hizbullah'ın yardımıyla sınırı geçerek Lübnan'a kaçtığını bildirdi.

Kan'ın haberine göre, Beşşar Esad rejiminin dramatik bir şekilde devrilmesinden önceki günlerde Lübnan'a kaçanlar arasında Esad'ın aile üyeleri, istihbarat yetkilileri ve yakın iş ortakları da yer alıyor.

Suriye kaçak başkanı Beşşar Esad (AA)

ARANAN ALİ MEMLÜK DE KAÇANLAR ARASINDA

Bunlar arasında Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu eski müdürü Ali Memlük'ün de bulunduğu belirtiliyor.

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu eski müdürü Ali Memlük (Arşiv)

Memlük, 2012 yılından bu yana Lübnan hükümeti tarafından Lübnanlı siyasi ve dini liderlere yönelik suikast planlamak iddiasıyla, 2018 yılından bu yana ise Fransa hükümeti tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle aranıyor.

HİZBULLAH'TAN GİZLİ OPERASYON!

Rapora göre Suriyeli yetkililere Lübnan plakaları verildi ve Hizbullah görevlilerinin yardımıyla Beyrut'a gizlice sokuldular. Beyrut'un güney banliyölerinde Hizbullah'ın kalesi olan Dahiyeh'te bulunduklarına inanılıyor.

Hizbullah'ın gizli bir operasyonla Esad'a yakın isimleri Suriye'den kaçırdığı iddia edildi (AA)

ESAD GİZLİ TÜNELLERDEN Mİ KAÇTI?

Diğer taraftan muhaliflerin 8 Aralık pazar günü Şam'ı rejim güçlerinden teslim almasıyla kaçan diktaör Esad'ın Moskova'ya kaçışıyla ilgili iddialar gelmeye devam ediyor.

Esad'ın lösemi hastası olan eşi Esma Esad'ın, kocası Suriye'den kaçmadan birkaç gün önce kızı ve iki oğluyla birlikte Moskova'ya geldiği düşünülüyor.

Esad'ın kaçtığı iddia edilen gizli tünel (X)

Pazar günü muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından, Esad ailesine ait bir malikanenin altındaki gizli tünellerin ortaya çıkarıldığı ve bu ağın diktatör ve müttefikleri için olası bir kaçış yolu işlevi gördüğü bildiriliyor.

RUSYA'DA NE YAPACAKLAR?

Esad ailesinin Rusya'da 24 ve 21 yaşlarındaki oğulları Hafez ve Kerim ile 22 yaşındaki kızı Zein'in de aralarında bulunduğu belirtiliyor. Ancak özel bir mülkte mi yaşayacakları yoksa hükümetin güvenli evinde mi kalmaya zorlanacakları henüz belli değil.