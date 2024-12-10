Esad ailesinin Suriye üzerinden kanlı serveti! ABD’den kayınpederine yaptırım! Mal varlıklarını Rusya’ya kaçıracaktı

Yıllardır süren yıkıcı iç savaş nedeniyle sayısız Suriyeli yoksulluk içinde yaşarken veya mülteci kamplarında yaşarken, Esad ailesinin köklü yolsuzluk ve ekonomik hakimiyet üzerine kurulu imparatorluğu büyük ölçüde dokunulmadan, Orta Doğu ve Avrupa'ya dağılmış gizli hesaplarda ve paravan şirketlerde saklı tutuluyor.

Esadlar, telekomünikasyon, gayrimenkul, petrol ve bankacılık gibi Suriye ekonomisinin kilit parçalarını sıkı bir şekilde kontrol altında tutmak için, sahte şirketler, güvenilir aracılar ve offshore hesaplardan oluşan karmaşık bir sistemi akıllıca kurdu. Kurulan bu ağı, İngiltere merkezli Finance Monthly, ortaya çıkardı.

Esma Esad ve Suriye'nin eski devlet başkanı Beşşar Esad (Arşiv)

Bu kapsamlı finansal ağ, Hafızz Esad'ın üç on yıllık iktidarı sırasında dikkatlice inşa edilmiş ve Beşşar'ın liderliğinde daha da geliştirilmiş, ailenin Suriye devletinin koruyucularıymış gibi davranırken ülkenin kaynaklarını ne kadar derinden sömürdüğünü gösteriyor.

BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI: 1,5 MİLYAR DOLAR

Finance Monthly'nin Beşşar Esad'ın kişisel net serveti yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor, ancak bu buzdağının sadece görünen kısmı. Yıllar boyunca, barış zamanlarında Esad ve yakın aile ve arkadaş grubunun Suriye'nin tüm ekonomisinin yaklaşık dörtte üçünü temsil eden bir servet biriktirmeyi başardığı iddiaları ortaya atıldı. Gayrimenkul, fabrikalar, enerji santralleri ve yabancı mallar için lisanslar gibi çeşitli sektörlerde hisseleri var. Ancak, bu varlıkları hızlı bir şekilde nakde çevirmek veya hızlı bir kaçış yapmak tam olarak kolay değil.

Esma Esad ve Suriye'nin eski devlet başkanı Beşşar Esad (AFP)

Daily Mail'in haberine göre ise Londra doğumlu bir doktorun kızı olan ve zalim otokratik hanedana gelin giden Esma Esad, lüks bir hayata alışmış durumda. Kocasının terör rejimi sırasında ev mobilyalarına ve kıyafetlere yüz binlerce dolar harcadığı söyleniyor.

ESAD AİLESİNİN GÜVENLİ LİMANI MOSKOVA

ABD Dışişleri Bakanlığı, ailenin servetinin 2 milyar dolar olduğunu, servetinin çok sayıda hesapta, paravan şirketlerde, vergi cennetlerinde ve gayrimenkul portföylerinde gizlendiğini tahmin ediyor.

Suriye diktatörünün geniş ailesi son yıllarda Moskova'da değeri 30 milyon sterlini aşan en az 20 daire satın alarak, Rusya'nın aşiret için güvenli bir liman olduğunu gösterdi.

Suriye'nin devrik başkanı Beşşar Esad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Arşiv)

İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE...

Esad'ın serveti, Suriye rejimiyle bağlantılı varlıkların ve zenginliklerin gerçek boyutunu gizlemek için tasarlanmış çok sayıda şirket ve vakıf arasında ustaca gizleniyor.

Esma Esad ve Suriye'nin eski devlet başkanı Beşşar Esad (AP)

İngiltere, diktatörün milyonlarca varlığını dondurdu, ancak bu Esad'ın serveti için pek de bir fark yaratmıyor. Nisan 2017'de İspanyol polisi Beşşar'ın amcalarından birinin 740 milyon dolarlık varlığına el koymayı başardı. Aynı yıl, İngiliz yetkililer rejimle bağlantılı 124 milyon dolardan fazla varlığı dondurdu. İsviçre yetkilileri de son aylarda kendisine ve üst düzey yetkililerine bağlı 50 milyon İsviçre frangını dondurdu.

KUZENİ HAFIZ MAHLUF'UN SERVETİNE EL KONULAMADI

İsviçre, 2016 yılında, kara para aklama şüpheleri nedeniyle, Esad'ın kuzeni Hafız Mahluf'a ait yaklaşık 3,2 milyon doları Cenevre'deki bir bankada dondurdu. Mahluf, paraların Mayıs 2016'da yaptırımlar uygulanmadan önce yatırıldığını savunarak el koymaya itiraz etti. Sonunda bu itirazı kazandı ve para serbest bırakıldı.

SURİYE'NİN EN ZENGİN KİŞİSİ RAMİ MAHLUF

Hafız'in kardeşi Rami Mahluf, Esad ailesi için önemli bir düzenleyici rol oynuyor. Beşşar Esad 2000 yılında iktidara geldiğinden beri Rami inanılmaz bir servet edindi ve tahmini net değeri 5 ila 10 milyar dolar arasında olan, onu Suriye'nin en zengin kişisi yaptı.

Esad'ın dayısının oğlu Hafız Mahluf (Arşiv)

Uluslararası araştırmacılar Esad'ın gizli servetini ararken, ailesinin gösterişli yaşam tarzı ile Suriye'deki yıkım arasındaki bariz fark, rejiminin etkisinin acı bir tablosu olarak öne çıkıyor. Dubai'deki abartılı evler, Moskova ve Londra'daki lüks daireler ve Lübnan'daki gizli banka hesapları, Esadların ülkelerini kendi çıkarları için nasıl sömürdüklerini vurguluyor.

AMCASI MAHLUF SURİYE'DEKİ EN ZENGİN İKİNCİ AİLE

Wikileaks, 2012 yılında Esad Hanım'ın sarayın mobilyalarına 350 bin dolar, kristal işlemeli ayakkabılara ise 7 bin dolar harcadığını gösteren özel yazışmalarını ifşa etmişti.

Esad ailesi İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'le birlikte (Arşiv)

Esad'ın amcası Muhammed Mahluf liderliğindeki akrabaları olan Mahluflar, uzun süredir Suriye'nin kendisinden sonra en zengin ve en önemli ikinci ailesi olarak kabul ediliyor ve Rusya'da önemli varlıklara sahipler.

MOSKOVA'DA 18 LÜKS DAİRE

Financial Times'ın haberine göre, ülkedeki iç savaş sürerken Suriye'den onlarca milyon dolar uzak tutmak için aile, Moskova'nın göz alıcı gökdelen bölgesinde bulunan Başkentler Şehri kompleksinde en az 18 lüks daire satın aldı.

Esad'ın geniş ailesinin, Moskova'nın göz alıcı gökdelen bölgesinde bulunan Başkentler Şehri kompleksinde (resimde) en az 18 lüks daire satın aldığı bildirildi (DailyMail)

2012 yılında Londra'daki Shard'ın açılışına kadar Avrupa'nın en yüksek binası olan iki kuleli gökdelen, Rusya'nın en zengin iş adamlarına, hükümet bakanlıklarına, beş yıldızlı otellere ve çokuluslu şirketlere ev sahipliği yapıyor.

ESAD AİLESİNİN FİNANSAL AĞI YABANCI HÜKÜMETLER TARAFINDAN KORUNUYOR

Sayısız Suriyeli belirsiz bir gelecekle mücadele ederken, mülteci kamplarında yaşarken veya yıkıntılar arasında hayatlarını yeniden kurmaya çalışırken, eski liderlerinin biriktirdiği muazzam servet, karmaşık bir finansal aracılar ve destekleyici yabancı hükümetler ağı tarafından korunarak büyük ölçüde erişilemez durumda kalıyor.

Esma Esad, Beşşar Esad ve çocukları (Arşiv)

Ancak kaynakları, ülkelerini kırk yıldan fazla bir süre boyunca kendi özel alanları gibi gören bir aile tarafından sistematik olarak tüketilen Suriye halkına karşı son bir hakaret olarak duruyor.

WASHINGTON'DAN KAYINPEDERİNE YAPTIRIM

Agence France'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Esad'ın kayınpederi Favaz Al-Ahras'ın "Finansal konularda Beşar Esad'a destek ve kolaylık sağlaması" nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Esma Esad'ın babası Favaz Al Ahras (Arşiv)

Şark El Avsat'ın aktardığına göre ağır bir lösemi hastası olan Esma Esad'ın babasından paraları Moskova'ya aktarmasını istediği tahmin ediliyor.