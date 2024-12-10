Gazze’de acı bilanço: Can kaybı 44 bin 786’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 431 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralı sayısının ise 106 bin 188'e yükseldiği belirtildi.