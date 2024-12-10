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Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 44 bin 786'ya yükseldi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 14:34
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Gazze’de acı bilanço: Can kaybı 44 bin 786’ya yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 786’ya, yaralananların sayısının ise 106 bin 188’e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 431 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralı sayısının ise 106 bin 188'e yükseldiği belirtildi.

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