Başkan Erdoğan’ın kilit rolüne vurgu! Amerikan medyası Türkiye’yi işaret etti: Artık daha güçlü konumda

Tüm dünya Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Şam'dan kaçarak bütün yönetimi muhaliflere bırakan Beşşar Esad rejimi ve askerleri hezimeti kabul ederken Suriyeli muhalifler ülkeyi "özgürleştirdiklerini" resmen açıkladı.

Suriye'de kurulacak yeni yönetim ve işleyişine ilişkin sorular henüz yanıt bulmamışken ABD merkezli WSJ, bölgede etkin uluslararası aktörlere ilişkin bir analiz yayınladı.

"Türkiye Suriye Savaşına nasıl dahil?" başlıklı analizde Suriye'de nüfuzu olduğu kabul edilen İran, Rusya ve Türkiye merceğe alındı.

WSJ, Türkiye'nin Suriye'deki kilit rolüne vurgu yaptı

İRAN OLUK OLUK KAN DÖKTÜ AMA ...

İran'ın İsrail'le girdiği savaş dolayısıyla "bitkin ve düşkün" olduğu ifade edilirken yıllardır servetler harcadığı ve oluk oluk kanlar döktüğü Suriye'deki müttefiki Esad'a sahip çıkamadığına dikkat çekildi.

Suriye eski Devlet Başkanı Beşşar Esad ve İran dini lideri Ali Hamaney (Arşiv)

Rusya'nın ise Ukrayna'daki savaşla meşgul olduğu ve bu nedenle Esad rejimini gözden çıkardığı belirtildi.

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ KONUMDA"

Türkiye'nin bölgedeki muhaliflerle uzun zamandır ilişkisi olduğunun altını çizen WSJ, bütün bu gelişmelerin "Türkiye'nin Suriye'nin geleceği üzerindeki etkisini güçlendireceğine" vurgu yapıldı.

Türkiye devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Analizde "Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti, bazıları ABD ile bağlantıları olan Suriye'deki YPG/PKK milislerine baskı yapmak için artık daha güçlü bir konumda." denildi.

"TÜRKİYE MÜZAKERELERDE DAHA SERT BİR ÇİZGİ İZLEYECEK"

WSJ, Türkiye'nin bölgedeki diğer aktörlere nazaran elindeki kozların daha güçlü olduğunu ifade ederken Başkan Erdoğan hükümetinin elinde bulundurduğu gücün "Suriye'nin geleceği konusunda Rusya ve İran ile müzakerelerde daha sert bir çizgi izlemesine yardımcı olacağını" belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AFP)

TÜRKİYE ESAD'A YARDIM ELİNİ UZATMIŞTI

Analizde son olarak Ankara'nın, Esad ile bir anlaşma yoluyla çatışmayı dondurmaya çalıştığına ve bu haftanın başında rejimi muhaliflerle siyasi bir çözüm bulmaya çağırdığına değinildi.