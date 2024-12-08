Başkan Erdoğan'ın kilit rolüne vurgu! Amerikan medyası Türkiye'yi işaret etti: Artık daha güçlü konumda
27 Kasım'da Suriye'de rejim karşıtı muhaliflerin ateşlediği özgürlük meşalesi, 8 Aralık sabahı eski Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Şam'dan kaçmasıyla bir kez daha alevlendi. Yeni süreçte Şam'da yönetimin nasıl işleyeceği tartışılırken hangi uluslararası aktörlerin etkili olacağı sorusuna ise Wall Street Journal'dan (WSJ) yanıt geldi. Suriye'deki muhaliflerle Türkiye'nin güçlü ilişkisi olduğuna vurgu yapılan haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çekildi, "Türkiye artık daha güçlü konumda." denildi.
Tüm dünya Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Şam'dan kaçarak bütün yönetimi muhaliflere bırakan Beşşar Esad rejimi ve askerleri hezimeti kabul ederken Suriyeli muhalifler ülkeyi "özgürleştirdiklerini" resmen açıkladı.
Suriye'de kurulacak yeni yönetim ve işleyişine ilişkin sorular henüz yanıt bulmamışken ABD merkezli WSJ, bölgede etkin uluslararası aktörlere ilişkin bir analiz yayınladı.
"Türkiye Suriye Savaşına nasıl dahil?" başlıklı analizde Suriye'de nüfuzu olduğu kabul edilen İran, Rusya ve Türkiye merceğe alındı.
İRAN OLUK OLUK KAN DÖKTÜ AMA ...
İran'ın İsrail'le girdiği savaş dolayısıyla "bitkin ve düşkün" olduğu ifade edilirken yıllardır servetler harcadığı ve oluk oluk kanlar döktüğü Suriye'deki müttefiki Esad'a sahip çıkamadığına dikkat çekildi.
Rusya'nın ise Ukrayna'daki savaşla meşgul olduğu ve bu nedenle Esad rejimini gözden çıkardığı belirtildi.
"ERDOĞAN HÜKÜMETİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ KONUMDA"
Türkiye'nin bölgedeki muhaliflerle uzun zamandır ilişkisi olduğunun altını çizen WSJ, bütün bu gelişmelerin "Türkiye'nin Suriye'nin geleceği üzerindeki etkisini güçlendireceğine" vurgu yapıldı.
Analizde "Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti, bazıları ABD ile bağlantıları olan Suriye'deki YPG/PKK milislerine baskı yapmak için artık daha güçlü bir konumda." denildi.
"TÜRKİYE MÜZAKERELERDE DAHA SERT BİR ÇİZGİ İZLEYECEK"
WSJ, Türkiye'nin bölgedeki diğer aktörlere nazaran elindeki kozların daha güçlü olduğunu ifade ederken Başkan Erdoğan hükümetinin elinde bulundurduğu gücün "Suriye'nin geleceği konusunda Rusya ve İran ile müzakerelerde daha sert bir çizgi izlemesine yardımcı olacağını" belirtti.
TÜRKİYE ESAD'A YARDIM ELİNİ UZATMIŞTI
Analizde son olarak Ankara'nın, Esad ile bir anlaşma yoluyla çatışmayı dondurmaya çalıştığına ve bu haftanın başında rejimi muhaliflerle siyasi bir çözüm bulmaya çağırdığına değinildi.