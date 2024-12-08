Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü! Rejimin eski başbakanı gözaltında Esad’ın kellesine milyon dolarlık ödül!

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esad'in babası Hafız Esad iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.

Beşşar Esad ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti.

Suriye eski Devlet Başkanı Beşşar Esad (AFP)

Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.

Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti.

Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü.

REJİM BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜME YANAŞMADI

Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.

Suriye eski Devlet Başkanı Beşşar Esad ve dönemin Savunma Bakanı (AFP)

Tavırları sessiz olan Esad, iktidarı korumak için yıllarca Rusya, İran ve Lübnan Hizbullahı ile ittifaklarına güvendi.

"BABASI İLE AYNI NİTELİKLERE SAHİPTİ"

-2011'de savaş patlak vermeden önce ve sonra Esad'la defalarca görüşen bir gazeteci, Associated Rrance Press''e Esad'ın "garip ve karmaşık bir figür" olduğunu söyledi. Esad'ın, 2000 yılında ölümüne kadar yaklaşık otuz yıldır Suriye'yi yöneten babası Hafız Esad ile "aynı niteliklere" sahip olduğunu belirtti.

Suriye eski Devlet Başkanı Beşşar Esad, babası Hafız Esad ve diğer aile üyeleri (AFP)

ACIMASIZ MÜDAHALE EMRİ VERDİ

Suriye Baas Partisi başkanı Hafız Esad, ülkeye en ufak bir muhalefet şüphesinin bile hapse girebileceği veya daha da kötüye gidebileceği gizli, paranoyak bir rejim yürüttü. Beşşar Esad hiçbir zaman cumhurbaşkanı olmayacaktı, ancak iktidarı miras almaya hazırlanan ağabeyi Bassel 1994'te bir trafik kazasında öldüğünde hayatı kökten değişti ve 2000 yılında Suriye'nin devlet başkanı oldu.

Suriye eski Devlet Başkanı Beşşar Esad (AFP)

Arap Baharı Mart 2011'de Suriye'ye ulaştığında, değişim çağrısında bulunan barışçıl gösteriler patlak verdi. Aynı zamanda silahlı kuvvetler başkomutanı olan Esad, protestoculara acımasız bir müdahele emri verdi.

ÖZGÜRLÜĞÜN İLK FİTİLİ 27 KASIM'DA ATEŞLENDİ

500.000'den fazla insanı öldüren ve nüfusun yarısını yerinden eden savaş boyunca Esad'ın göstericiler ve muhalefet üzerindeki şiddet ve baskıcı politikaları hiç değişmedi.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.

Suriye'nin özgürlüğünü kutlayan Suriyeliler (AA)

Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.

61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.



"SURİYE TÜM SURİYELİLERİN"

Beşşar Esad iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz." dedi.

Beşşar Esad iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali (Arşiv)

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

HTŞ LİDERİ: ESKİ BAŞBAKAN GÖZETİM ALTINDA KALACAK

Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Bu kurumlar resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır." dedi.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) (Foto: Arşiv)

Şera, "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır." ifadelerini kullandı.

ESAD'IN KELLESİNE 10 MİLYON DOLAR

Suriye'nin kontrolünü ele geçiren muhalifler, ülkeden kaçtığı öğrenilen Beşar Esad'ın yakalanmasına yardım eden kişilere 10 milyon dolar vereceklerini duyurdu.

5 ARALIK'TA HAMA KURTARILDI

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Suriye'nin özgürlüğünü kutlayan Suriyeliler (AA)

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

7 ARALIK'TA HUMUS MUHALİFLERDE

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Suriye'nin özgürlüğünü kutlayan Suriyeliler (AA)

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

8 ARALIK SABAHI ESAD KAYBETTİ

Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Suriye eski Devlet Başkanı Beşşar Esad (AFP)

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.