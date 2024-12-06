İsrail’den bir katliam daha! Gazze’ye sivillerin sığındığı binayı vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. İsrail güçleri, bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı binayı vurdu.







Saldırıda 3'ü çocuk 14 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı, Aksa Şehitleri Hastanesi ve El Awda Hastanesi'ne sevk edildi.

Görgü tanıkları, Al-Nadi ailesine ait binanın uyarı yapılmadan hedef alındığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 612 sivilin hayatını kaybettiğini, 105 bin 834 sivilin de yaralandığını açıklamıştı.