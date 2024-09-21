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Hamas'tan Gazze'deki okul saldırısına tepki: ABD desteğiyle işlenen bir savaş suçu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 17:33
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Hamas’tan Gazze’deki okul saldırısına tepki: ABD desteğiyle işlenen bir savaş suçu

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamı bitmek bilmezken bir yenisi de geçtiğimiz günlerde yine bir okul hedef alınarak gerçekleştirildi. Hamas, İsrail'in, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula ve Sağlık Bakanlığının depolarına düzenlediği saldırıların, "ABD'nin sağladığı siyasi ve askeri destekle gerçekleşen bir savaş suçu" olduğunu belirtti.

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