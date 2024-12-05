Muhaliflerden Esad’ın evine baskın! İşte Halep’teki köşkünün yeni görüntüleri

Suriye'de SMO ve muhaliflerin birçok noktada kontrolü ele geçirmesinin ardından Esad rejimi köşeye sıkıştı. Halep'i kontrol altına alan muhalifler Esad'ın evine baskın düzenlemiş ve bu baskın dünya basınında geniş yer bulmuştu.

İngiliz The Sun Gazetesi, muhaliflerin Esad'ın evine yaptığı baskına ilişkin haberinde "Acımasız diktatörün aşağılayıcı görüntüleri, İslamcı birliklerin geçen hafta ülkenin ikinci büyük kenti Halep'i ele geçirmesinin ardından geldi" yorumu yaptı.

"SAYGILI BİR ŞEKİLDE BULDUKLARI EŞYALARI GERİ KOYUYORLAR"

Gazete, muhaliflerin baskın düzenlediği eve ilişkin "Ev terk edilmiş gibi görünüyordu." yorumunun yanı sıra "İsyancılar şifonyerin üzerindeki eşyaları nazikçe aldılar. Maskeli ve AK-47'li savaşçılar, gösterişli yatak odalarından ve ebeveyn banyosundan geçerek şifonyerin üzerindeki eşyaları topluyor ve dolapların içini kontrol ediyorlar. Evi çöpe atmıyorlar ve saygılı bir şekilde buldukları eşyaları geri koyuyorlar." ifadelerini de kullandı.

İŞTE ESAD'IN O GÖRÜNTÜLERİ

O görüntüler birçok yabancı basında geniş yer bulurken muhaliflerin Esad'ın köşkünde ele geçirdikleri gençlik kareleri sosyal medyada paylaşıldı. O karelerin Esad'ın gençken tatilde çektirdiği fotoğraflar olduğu anlaşıldı.