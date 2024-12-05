Bir zamanlar alay edilen Bitcoin’den dev sıçrama! Değeri 6 haneli rakama ulaştı!

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.

Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Donald Trump'ın olumlu söylemleri bitcoinin yükselmesinde etkili oldu (EPA)

Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

'BITCOIN PİZZA GÜNÜ'

18 Mayıs 2010'da, Bay Hanyecz popüler bir Bitcoin forumunda Papa John's'tan kendisine pizza sipariş eden herkese 10.000 Bitcoin göndermeyi teklif ederek bir paylaşım yaptı. "Belki 2 büyük tane, böylece ertesi güne biraz daha kalırım," diye yazdı.

Bitcoin Pizza Günü (AP)

Bir anlaşma yapıldı ve etkinlik Bitcoin Pizza Günü olarak bilinmeye başlandı. Sonraki on yılda Bitcoin, Ether, Solana ve Dogecoin gibi isimlere sahip binlerce başka dijital para birimine ilham kaynağı oldu ve bunlardan bazıları da inanılmaz derecede değerli hale geldi.

2021'DE REKOR KIRDI 70 BİN DOLARA FIRLADI

Kasım 2021'de Bitcoin'in fiyatı rekor kırarak neredeyse 70.000 dolara fırladı.

Kim Kardashian, Instagram takipçilerini coin satın almaya teşvik etti ve Tom Brady ve Steph Curry gibi sporcular, gösterişli televizyon reklamlarında kripto şirketlerini tanıttı.

Ünlü isimler bitcoinin reklamını yapmıştı (The New York Times)

ŞİRKETLERDEN PEŞ PEŞE İFLAS BİLDİRİMİ

Sonra balon patladı. 2022'de FTX ve diğer önemli kripto şirketleri iflas başvurusunda bulundu ve Bitcoin ve diğer dijital varlıkların fiyatlarının yüzde 96'ya kadar düşmesine neden oldu. Kriptoya para yatıran amatör yatırımcılar birikimlerinin yok olduğunu gördü.

ALAY KONUSU OLMUŞTU ŞİMDİ 30 MİLYAR DOLAR

Bitcoin'lerini elinde tutan zengin yatırımcılar daha da zenginleşti. Yazılım firması MicroStrategy'nin CEO'su Michael Saylor, şirketi için Bitcoin satın almak üzere yüz milyonlarca dolar borç aldığı için yaygın olarak alay konusu olmuştu. Şimdi ise birikimi 30 milyar dolardan fazla değere sahip.

Foto / Reuters

Kripto yazarı Bay Brunton, Bitcoin'in "Gerçek değerinin bir politikacı ve bir devlet aktörüyle (Donald Trump) olan ilişkisinden kaynaklı, tam olarak amaçlananın tersi şekilde" yükseldiğini söyledi.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.

100 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Çarşamba günü, tek bir Bitcoin'in fiyatı 100.000 doların üzerine çıktı, bir zamanlar bir yan gösteri ve bir heves olarak alay konusu olan deneysel bir finansal varlık için dikkate değer bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Bitcoin yükselişte (Reuters)

The New York Times'a konuşan uzmanlara göre Bitcoin artık tartışmasız son 20 yılın en başarılı yatırım ürünü olarak duruyor. Dolaşımdaki tüm coin'lerin değeri 2 trilyon dolar ve bu Mastercard, Walmart ve JPMorgan Chase'in toplam değerinden daha fazla. 2008'de anonim bir kodlayıcı tarafından yaratıldığında Bitcoin'i benimseyen hacker ve politik radikallerin rengarenk karışımı birçok kez milyoner oldu.

Bitcoin artık hiç düşmeyecek bir sektör olarak değerlendiriliyor (AP)

Bu icat, Coinbase gibi halka açık şirketler tarafından ve ünlüler, sporcular ve Elon Musk tarafından desteklenen bir endüstri yarattı.