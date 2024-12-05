"Endişe verici" tehditler alıyordu! ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'suna profesyonel suikast! Dikkat çeken şifre!

New York polisi, (NYPD) UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın Çarşamba sabahı şirketin yıllık yatırımcı konferansına ev sahipliği yapan otele doğru yürürken "küstahça, hedefli bir saldırıda" Midtown Manhattan'da vurularak öldürüldüğünü söyledi.

NYPD komiseri Jessica Tisch'e göre, saat sabah 7'den kısa bir süre önce, dondurucu soğuklarda maskeli ve silahlı bir saldırgan, Hilton Midtown'ın dışında Thompson'a ateş açmadan önce "pusuda bekliyordu".

Saldırı anı (AP)

Silahlı adam Thompson'a arkadan yaklaştı ve onu en az bir kez sırtından ve bir kez de sağ baldırından vurdu.

Müdahale eden acil durum görevlileri Thompson'ı yerel bir hastaneye götürdü ve burada sabah 7:12'de öldüğü açıklandı.

Saldırının işlendiği cadde (AA)

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ENDİŞE VERİCİ TEHDİTLER ALIYORDU"

Soruşturma hakkında bilgisi olan bir kaynak CNN'e UnitedHealthcare'in ana şirketi UnitedHealth Group'un üst düzey yöneticilerine yönelik endişe verici tehditlerden haberdar olduğunu söyledi.

UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson (AP)

Thompson'ın boşandığı eşi Paulette, NBC News'e kocasına yönelik "bazı tehditler" olduğunu belirtti.

PROFESYONEL BİR KATİL OLABİLİR

Cinayetin video görüntülerini izleyen birkaç güvenlik uzmanı, tetikçinin silahı ustalıkla kullandığını söyledi. NYPD'nin dedektif şefi Joseph Kenny, "Ateşli silahları kullanmada gerçekten yetenekli görünüyor." dedi.

Videoyu inceleyen ateşli silah uzmanları, silahın her atışta arızalandığını, yani ateşleme haznesine yeni bir mermi yüklenemediğini söylüyor. Kayıt, silahlı adamın tekrar ateş etmeden önce her seferinde sıkışmayı giderdiğini gösteriyor. Uzmanlar, saldırganın kolluk kuvvetleri veya ordudan ateşli silah eğitimi almış biri gibi tepki verdiğini açıklıyor.

Katil olay yerinden kaçarken (CNN)

POLİS HİÇBİR İZE RASTLAYAMADI

The Wall Street Journal için silahlı saldırının videosunu inceleyen eski bir Ordu Özel Kuvvetleri askeri ve askeri tarihçi olan James Stejskal "Saldırganın susturucu takılmış bir tabanca kullandığı anlaşılıyor." dedi.

Polis, şüphelinin en son Central Park'a silahlı saldırıdan birkaç dakika sonra bisiklet sürerken görüldüğünü söyledi . Araştırmacılar bölgeyi arıyor. Polis, CNN'e silahlı saldırıda kullanılan bisikleti veya silahı bulamadığını söyledi.

New York polisi şehrin dört bir etrafına ödül broşürleri astı.

Polis, bilgi paylaşımı ve ihbara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

KATİL CİNAYETTEN ÖNCE STARBUCK'TA

Saldırıdan hemen önce Starbucks şubesinde çekilen bir güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.

Polis, şüphelinin silahlı saldırıdan birkaç dakika önce yakındaki bir Starbucks'ta fotoğraflandığını açıkladı.

Katilin cinayeti işlemeden önce Starbucks'tan kahve aldığı görüldü (AFP)

Görüntüde maskeli olduğu belirtilen adamın, polis kaynakları CBS News'e yaptığı açıklamada, maskenin aşağı doğru yeterince çekilerek gözlerinin ve burnunun bir kısmının görülebildiğini söyledi.

Polis ayrıca olay yerinde bulunan üç mermi kovanı ve üç gerçek mermiyi DNA açısından inceliyor.

"İNKAR" "SAVUN" "İFADE"

ABD medyasında yer alan haberlere göre, kovanların üzerinde "inkar", "savun" ve "ifade" kelimeleri yer aldı.

Şüphelinin kaçış rotası üzerindeki bir ara sokakta bir cep telefonu bulundu. Polis, telefon üzerinden "çalıştıklarını" söylüyor.

New York polisi cinayet mahalinde incelemelerde bulundu (AA)

Soruşturmacılar ayrıca Thompson'ın olay yerinin hemen aşağısında bulunan Marriott otelinde bulunan odasını da arayacaklarını söyledi.

"KİŞİSEL KORUMASI YANINDA DEĞİLDİ"

Thompson'a daha önce koruma hizmeti veren güvenlik şirketinin başındaki Philip Klein, saldırı sırasında yöneticinin yanında kişisel güvenlik görevlisinin olmamasının kendisini şoke ettiğini ifade etti.

Thompson'ın baldızlarından biri olan Maria Reveiz, "Brian harika bir adam ve harika bir babaydı" dedi. Reveiz, Gazzeli mültecilere yardım etmek için Mısır'a yeni vardığında, diğer bir kız kardeşinden haberi içeren bir mesaj aldı. Reveiz, "Şok olduk ve kalbimiz kırıldı." dedi.

Vurulma anı kameralara böyle yakalandı (CNN)

Çarşamba sabahı geç saatlerde Minnetonka'daki UnitedHealthcare kampüsünde şirket bayraklarını yarıya indirdi.

SEBEBİ HALA SIR

Thompson, 2004 yılında PricewaterhouseCoopers muhasebe firmasından ayrılarak ABD'nin en büyük özel sigorta şirketi UnitedHealth'e katıldı.

Kadroda yükselerek 2021 yılında CEO oldu ve şirketi oldukça karlı yıllar boyunca yönetti.

Soruşturmacılar şimdiye kadar cinayetin nedenini tespit edemediler ancak polis saldırganın Thompson'ın eşyalarından hiçbirini almadan kaçtığını kaydetti.

Thompson'ın memleketi Minnesota'nın Maple Grove kentindeki polis, Thompson'ın evinde daha önce 2018 yılında da şüpheli bir olay yaşandığını bildirdi.

ŞİRKET TEMMUZ AYINDA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Minnetonka polisi Temmuz ayında UnitedHealth binasında gerçekleşen bir protesto hakkında bilgi verdi. Bir polis raporuna göre yaklaşık 100 gösterici katıldı ve 11'i bir yolu kapattıkları için tutuklandı.

UnitedHealth binası önünde protestolar düzenlenmişti (EPA)

Sosyal adalet örgütü olan People's Action Institute, UnitedHealth'in bakıma yetki verme veya bakım için ödeme yapmama gibi sistematik bir uygulaması olduğunu iddia ederek protestoya öncülük etmişti.