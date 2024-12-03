İsrail basınından flaş uyarı: Trump’a karşı dikkatli olun! Musk çomak sokabilir!

İsrail Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ederken Kassam Tugayları'nın art arda yayınladığı esir görüntüleri İsrailli yerleşimci halkta tansiyonu bir kez daha yükseltti.

'Sızıntı belge' kriziyle soruşturma altında Başbakanlık Ofisi, İsrail İç İstihbarat Birimi Şin Bet tarafından soruşturmaya tabii tutulurken Netanyahu'nun karısı Sara, sözde oğlu Yair'i ziyaret etmek üzere Miami'ye gtti. The Times of Israel'in haberine göre soruturma kapsamında ifadeye çağrılmamak için ülkeyi terk eden Sara Netanyahu, Trump'la akşam yemeğinde buluştu. İddiaya göre Sara, Bibi'nin başının dertte olduğu kocasını kurtarmak için Hamas'a esir takası baskısı yapmasını istedi.

"ORTA DOĞU CEHENNEMİ YAŞAYACAK"

Trump, yemeğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD Başkanı olarak görevi üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular için ciddi sonuçlar olacak. Gazze'deki rehineler 20 Ocak'tan önce bırakılmazsa Orta Doğu cehennemi yaşayacak" şeklinde tehditte bulundu.

"NETANYAHU BEKLENTİYİ YÜKSEK TUTMA"

Netayahu'nun paçasını kurtaracak gibi görünen Trump'ın açıklamalarına ilişkin Siyonizmin medya ayağı Maariv'de dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Maariv "Trump'tan beklediğiniz umutlara temkinli olun: Bu onun İsrail için hazırladığı tehlikeli hamle " başlığıyla yayınladığı analizinde Netanyahu'ya uyarılarda bulundu ve "beklentiyi yüksek tutmaması gerektiğini" söyledi.

Maariv, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump konusunda uyardı

Analizde "Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki bazı üst düzey yetkililerin yeni Başkan Donald Trump'a dair büyük umutları var. Pek çok uzman, İsrail'in görmezden geldiği ve kartları oynayabileceği noktanın bu olduğu konusunda uyarıyor." ifadeleri yer aldı.

"SON DERECE ABARTILI BEKLENTİLER"

Analizde Başbakan Netanyahu'nun çevresinin ve İsrailli aşırı dinci sağ çevrelerin coşkusuyla ifade edilen, Donald Trump'tan başkan olarak beklentilerinin son derece abartılı beklentiler olduğu belirtildi ve şöyle denildi:

"Trump'ın Beyaz Saray'daki görev süresi boyunca bunların gerçekleşme şansına dair umutlar ve inançlar gevşek umutlardır ve tamamen belirsizdir."

Maariv, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump konusunda uyardı (AFP)

"TRUMP EN GÖRÜLEMEZ VE EN İSTİKRARSIZ ADAM"

Analizde İsrailli bir uzmanın şu görüşlerine yer verildi:

"Sorun onun (Trump'ın) İsrail'in dostu olup olmadığı değil, bu konuda hiçbir şüphe olmasa bile. Onunla birlikte görev yapmış ve onu temsil etmiş olan herkes, onun, hayatının en öngörülemez ve en istikrarsız adamı olduğunu size söyleyecektir. Düşünceli değil ve her zamanki gibi danışmanların ve uzmanların tavsiyelerini göz ardı ediyor."

Maariv, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump konusunda uyardı (AFP)

"NETANYAHU'NUN KABURGALARINA BIÇAK SAPLANABİLİR"

İsrail'deki başbakan, bakanlar ve üst düzey politikacıların Trump'ın başkan olarak görev süresine ilişkin coşkulu beklentilerine ilişkin uyarıda bulunan açıklamalarda Siyonist uzmanlar "Netanyahu için sadece bir hayal kırıklığı değil, aynı zamanda kaburgalarına bir bıçak saplanacağı" uyarısında bulundu.

Maariv, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump konusunda uyardı (AP)

"ÖLÜMCÜL SİYASİ BİR DARBE OLABİLİR"

Washington'daki yorumculara ve New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Merkezi'ndeki diplomatlara göre, Netanyahu'nun İran'ın nükleer silahlanmasını ortadan kaldırma ve İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşmayı teşvik etme hırsıyla ilgili olarak, Donald Trump'ın başkanlığının bu iki hedefe ulaşılmasına yardımcı olacağı yönündeki beklentiler boşa çıkabilir. New York'a göre bu beklentiler İsrail açısından sadece bir yanılsama ve hayal kırıklığı değil, aynı zamanda ölümcül bir siyasi darbe olarak da ortaya çıkabilir.

Maariv, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump konusunda uyardı (AP)

MUSK TRUMP'I İRAN KONUSUNDA İKNA EDEBİLİR

Washington'daki üst düzey bir Amerikalı yorumcu, Maariv'e yaptığı açıklamada "Musk, Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü getireceğine dair söz verdi." dedi ve devam etti:

Donald Trump ve Elon Musk (AP)

"Kulağa komik geliyor ama değil. Musk özellikle ABD ile İran arasında bir anlaşmayı teşvik etme çabalarıyla ilgilenecek ve benim tahminime göre eninde sonunda böyle bir anlaşmaya varacak."

BEYAZ SARAY'LA İRAN ARASINDA ANLAŞMA İDDİASI

Maariv'in aktardığına göre Washington'daki yorumcular da bu değerlendirmeleri doğruluyor ve Elon Musk'un önümüzdeki aylarda Trump'a İran'la anlaşma getirmek için faydalanmayı planladığı durumun tam da bu olduğunu ekliyor. Yorumculara göre "Beyaz Saray'ın İran'a teklif edeceği devasa bir silah anlaşmasını da içerecek bir anlaşma."

Maariv, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump konusunda uyardı (AP)

Analizde bu durumun gerçekleşmesi halinde "Başbakan Netanyahu'nun büyük dostu Trump'tan beklediği tam olarak bu değil." yorumu yapıldı.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN İSRAİL'E EN UZAK OLDUĞU NOKTADAYIZ"

New York'taki BM genel merkezindeki İsrailli aynı yorumcular ve yetkililer, kendi tanımlarına göre "Ortadoğu'daki tecrübeli diplomatlara göre Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir anlaşmanın hiçbir zaman bugünkü kadar uzak ve umutsuz olmadığı" değerlendirmesinde bulundu ve şöyle devam etti:

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Haziran 2019'da Japonya'da düzenlenen bir konferansta Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşuyor (Reuters)

"Suudi Arabistan, İran'ın içine düştüğü kötü durumu büyük bir memnuniyetle gözlemliyor. Suudi Arabistan, İran yerine bölgedeki varlığını ve nüfuzunu artırmak için bundan faydalanmayı planlıyor. Bu hedefe ulaşmasına yardımcı olabilecek son şey İsrail'le yapılacak bir anlaşmadır."