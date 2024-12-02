Netanyahu ailesi dört bir koldan Trump’a sarıldı! Sara Netanyahu ABD’nin yeni başkanıyla yemekte!

İsrail'de hükümet, çatırdamaya devam ediyor. İsrail iç istihbarat brimi ve Başbakan Netanyahu arasındaki kriz giderek derinleşmeye başladı.

Netanyahu, 23 Kasım'da Başbakanlık Ofisi'nden sızan belgelerle ilgili soruşturmayı kendisine ve yardımcılarına karşı bir "cadı avı" olarak nitelemişti ve soruşturmacıları şüphelilere "günlerce kelepçeli en kötü teröristler gibi" davranmakla suçlamıştı.

İddia edilen sızıntılarla ilgili seçici bir soruşturma yapıldığını ve hayati önem taşıyan istihbarat bilgilerinin kendisinden kasıtlı olarak saklandığını ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)

"NETANYAHU TAHRİK SINIRINI AŞMAK ÜZERE"

Soruşturmayı yürüten İsrail İç İstihbarat Şefi Ronen Bar, kurumu zayıflatmayı amaçlayan 'komploları' kınadı ve terörist muamelesi söyleminin kurumun "tahrik sınırında olduğunu" söylediği sert eleştirilerle dolu bir mektup yazdı. Bar mektubunda şu açıklamalarda bulundu:

srail İç İstihbarat Şefi Ronen Bar (Şin Bet)

"Teröristlermiş gibi aşağılanmaları ve kelepçelenmeleri, kışkırtmaya yakın bir şey. Görünüşe göre örgütü zayıflatmayı amaçlıyor. Savaş zamanında bile. Komplolara son verecek, en sevdiklerini kaybedenlere biraz olsun teselli verecek ve gerekli düzeltmeleri sağlayacak bir devlet soruşturma komisyonunun açılması çağrısında bulunan ilk kişi, savaş patlak verdikten hemen sonra Şin Bet oldu. Yasalara uygun şekilde soruşturma çalışmalarına devam edeceğiz."

Soldan sağa: Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu, IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Şin Bet güvenlik hizmetleri müdürü Ronen Bar, 8 Haziran 2024'te Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması görevini denetleyen özel bir operasyon odasında. (Şin Bet)

The Times of Israel, Netanyahu'nun, Bar'ın yanı sıra mevcut İsrail İşgal Güçleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden almayı düşündüğünü bildiriyor.

"BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINMALI"

Siyonizmin önde gelen yeyınlarından Kanal 12'nin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üst düzey bir bakanı, Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de gerçekleştirdiği katliamı önleyemedikleri için rehine ailelerine yaptığı açıklamada, başbakanın güvenlik birimlerinin başkanlarıyla birlikte görevden alınması gerektiğini söyledi.

İsrailliler Tel Aviv sokaklarında Netanyahu hükümetini protesto ederken (AA)

Kanal 12, bakanın kim olduğunu söylemiyor.

İsrailliler Tel Aviv sokaklarında Netanyahu hükümetini protesto ederken (AFP)

SARA NETANYAHU TRUMP'A KOŞTU

Binyamin Netanyahu ülke içerisinde krizlerle boğuşurken ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu akşam Bibi'nin eşi Sara ile Florida eyaletine bağlı West Palm Beach kentindeki Trump Uluslararası Golf Sahası'nda akşam yemeği yedi.

Donald Trump ve Sara Netanyahu (X)

The Times of Israel'in haberine göre Sara, oğlu Yair'i ziyaret etmek için birkaç hafta Miami'de olacak ve seyahati, başbakanın ceza davasında planlanan ifadesinin başlangıcında onu ülke dışında tutacak.

TRUMP'IN GİZLİ SİLAHI: SARA NETANYAHU

Netanyahular Trump ile en son temmuz ayında görüştüklerinde, o zamanki başkan adayı, Sara'nın onun "gizli silahı" olduğunu söylemişti.

Donald Trump 26 Temmuz 2024 tarihinde Florida'da Netanyahuları karşılarken (Arşiv)

Trump o zamanlar esprili bir şekilde "Sara yanımda olduğu sürece önemli olan tek şey bu" demişti.