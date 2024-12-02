Netanyahu ailesi dört bir koldan Trump'a sarıldı! Sara Netanyahu ABD'nin yeni başkanıyla yemekte!
İsrail'de 'sızıntı belge' ve rehine krizeriyle işleri giderek zorlaşan Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail İç İstihbarat Başkanı Ronen Bar'ın hedefinde. Bar, Netanyahu'nun "tahrik sınırında" olduğunu söylerken Sara Netanyahu, ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump'a sarıldı. Bibi'nin eşi Sara, Trump'la akşam yemeği yedi. İsrail medyası, birkaç hafta Miami'de kalacak olan Sara'nın başbakanlık ofisi davasında ifade vermemek için ABD'ye gittiğini yazdı.
İsrail'de hükümet, çatırdamaya devam ediyor. İsrail iç istihbarat brimi ve Başbakan Netanyahu arasındaki kriz giderek derinleşmeye başladı.
Netanyahu, 23 Kasım'da Başbakanlık Ofisi'nden sızan belgelerle ilgili soruşturmayı kendisine ve yardımcılarına karşı bir "cadı avı" olarak nitelemişti ve soruşturmacıları şüphelilere "günlerce kelepçeli en kötü teröristler gibi" davranmakla suçlamıştı.
İddia edilen sızıntılarla ilgili seçici bir soruşturma yapıldığını ve hayati önem taşıyan istihbarat bilgilerinin kendisinden kasıtlı olarak saklandığını ileri sürmüştü.
"NETANYAHU TAHRİK SINIRINI AŞMAK ÜZERE"
Soruşturmayı yürüten İsrail İç İstihbarat Şefi Ronen Bar, kurumu zayıflatmayı amaçlayan 'komploları' kınadı ve terörist muamelesi söyleminin kurumun "tahrik sınırında olduğunu" söylediği sert eleştirilerle dolu bir mektup yazdı. Bar mektubunda şu açıklamalarda bulundu:
"Teröristlermiş gibi aşağılanmaları ve kelepçelenmeleri, kışkırtmaya yakın bir şey. Görünüşe göre örgütü zayıflatmayı amaçlıyor. Savaş zamanında bile. Komplolara son verecek, en sevdiklerini kaybedenlere biraz olsun teselli verecek ve gerekli düzeltmeleri sağlayacak bir devlet soruşturma komisyonunun açılması çağrısında bulunan ilk kişi, savaş patlak verdikten hemen sonra Şin Bet oldu. Yasalara uygun şekilde soruşturma çalışmalarına devam edeceğiz."
The Times of Israel, Netanyahu'nun, Bar'ın yanı sıra mevcut İsrail İşgal Güçleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden almayı düşündüğünü bildiriyor.
"BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINMALI"
Siyonizmin önde gelen yeyınlarından Kanal 12'nin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üst düzey bir bakanı, Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de gerçekleştirdiği katliamı önleyemedikleri için rehine ailelerine yaptığı açıklamada, başbakanın güvenlik birimlerinin başkanlarıyla birlikte görevden alınması gerektiğini söyledi.
Kanal 12, bakanın kim olduğunu söylemiyor.
SARA NETANYAHU TRUMP'A KOŞTU
Binyamin Netanyahu ülke içerisinde krizlerle boğuşurken ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu akşam Bibi'nin eşi Sara ile Florida eyaletine bağlı West Palm Beach kentindeki Trump Uluslararası Golf Sahası'nda akşam yemeği yedi.
The Times of Israel'in haberine göre Sara, oğlu Yair'i ziyaret etmek için birkaç hafta Miami'de olacak ve seyahati, başbakanın ceza davasında planlanan ifadesinin başlangıcında onu ülke dışında tutacak.
TRUMP'IN GİZLİ SİLAHI: SARA NETANYAHU
Netanyahular Trump ile en son temmuz ayında görüştüklerinde, o zamanki başkan adayı, Sara'nın onun "gizli silahı" olduğunu söylemişti.
Trump o zamanlar esprili bir şekilde "Sara yanımda olduğu sürece önemli olan tek şey bu" demişti.