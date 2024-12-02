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Donald Trump'tan Gazze tehdidi: Orta Doğu cehenneme dönecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 22:16 Güncelleme: 02.12.2024 22:47
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Donald Trump’tan Gazze tehdidi: Orta Doğu cehenneme dönecek

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, "Gazze'deki rehineler 20 Ocak'ta göreve başlamamdan önce serbest bırakılmazsa Ortadoğu cehenneme dönecek" tehdidinde bulundu.

Soykırımcı İsrail'e koşulsuz destek veren Joe Biden yönetiminden sonra yeni başkan seçilen Donald Trump da Gazze'ye yönelik tehditkar açıklamalarda bulunuyor.

"ORTADOĞU CEHENNEME DÖNECEK"

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump yaptığı son açıklamada, "Gazze'deki rehineler 20 Ocak'ta göreve başlamamdan önce serbest bırakılmazsa Ortadoğu cehenneme dönecek" şeklinde konuştu.

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