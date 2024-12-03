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Başkan Erdoğan ile görüşecekler! Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 03.12.2024 21:10 Güncelleme: 03.12.2024 21:17
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Başkan Erdoğan ile görüşecekler! Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye’de

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, bir dizi resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Veliaht Prens ve Prensesin, 4 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Türkiye ve Japonya'nın diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'ye geldi (Foto: DHA) Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'ye geldi (Foto: DHA)

Prens ve Prensesi taşıyan uçak 12 saatlik yolcuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'ye geldi (Foto: DHA) Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'ye geldi (Foto: DHA)

Prens ve Prensesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve Japonya Büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'ye geldi (Foto: DHA) Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'ye geldi (Foto: DHA)

Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko 3-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'de bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirecek. Veliaht Prens ve Prensesin, 4 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

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