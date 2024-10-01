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Japonya'da Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi istifa etti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 08:26
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Japonya’da Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi istifa etti

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderliğine seçilen İşiba Şigeru'nun başbakanlığı üstlenmesi beklenirken, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi istifasını sundu.

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