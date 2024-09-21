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Biden ve Japonya Başbakanı Kişida'dan "güvenlik" vurgusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 21:13
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Biden ve Japonya Başbakanı Kişida’dan güvenlik vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik başta olmak üzere birçok konuda stratejik işbirliği mesajı verdi. Biden ayrıca Kişida'ya Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.

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