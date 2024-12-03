İşgal bakanından Lübnan'da ateşkese yönelik skandal sözler! "Bedel ödemeli"

Smotrich, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili "İsrail ordusunun anlaşmayı uyguladığını, anlaşmayı uygulamaya teşvik için Lübnan hükümetinin de bunun bedelini ödemesi gerektiğini" iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan konuşmasında Smotrich, ordunun Gazze'nin askeri şekilde kontrolünün yıllık 6,8 milyar dolara mal olacağına dair tahminleri reddederek bunun birkaç milyona mal olacağını öne sürdü.

"GAZZE'DE UZUN SÜRE KALACAĞIZ"

"Bu rakamları saçmalık" olarak nitelendiren Smotrich, "ordunun ekonomiyle değil güvenlikle ilgilenmesi gerektiğini" ifade etti. Smotrich eğer güvenlik için gerekli olan buysa maliyeti 250 milyar dolar olsa bile İsrail ordusunun savaş hedefleri kapsamında Gazze'de kalacağını söyledi.

Kendilerine yönelik saldırı girişimlerinin hepsinin tehdit olduğunu öne süren Smotrich, kendisinin bunun bedelini kan yerine yıllarla ödemeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Smotrich, "İsrail ordusu, savaşın hedefleri kapsamında güvenliğin sağlanması için Gazze'de uzun süre kalacak." dedi.

"LÜBNAN ATEŞKES İÇİN BEDEL ÖDEMELİ"

İsrailli Bakan, Gazze'nin uzun vadeli kontrol altına alınmasının, İsrail'e yönelik tehditleri önlemek adına savaş konseyinde alınan bir hedef olduğunu aktardı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar | Görüntü-AA Arşiv

Smotrich, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili "İsrail ordusunun anlaşmayı uyguladığını, anlaşmayı uygulamaya teşvik için Lübnan hükümetinin de bunun bedelini ödemesi gerektiğini" iddia etti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundan iki ay içerisinde çekilmesiyle ilgili soruyu Smotrich, bu konunun İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin kararı ve ateşkesin uygulanmasına bağlı olduğu şeklinde yanıtladı. KAN'da gün içerisinde yayımlanan habere göre, güvenlik birimleri Gazze Şeridi'nde askeri yönetim kurmanın maliyetinin yıllık en az 25 milyar şekeli (yaklaşık 6,8 milyar dolar) bulacağını öngörmüştü.