İsrailli Bakan: ABD alnımıza silah dayadı! Siyonist medya ateşkesin çökeceğinin sinyalini verdi!

Smotrich, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılar ve Lübnan'da varılan ateşkes hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir mutabakatı desteklediğini dile getiren Smotrich, ancak "sorumsuz bir anlaşma" da yapmayacaklarını söyledi.

Smotrich, Gazze'nin kalıcı olarak işgalini ve buralara Yahudilerin yerleştirilmesi için yasa dışı yerleşim yerlerinin inşasına destek verdiğini belirtti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (Arşiv)

Lübnan'da varılan ateşkese de değinen Smotrich, "(Ateşkes için) Kamuoyuna duyurulan diplomatik nedenler vardı. ABD hükümeti alnımıza silah dayadı." ifadesini kullandı.

İSRAİL ATEŞKESİ DELDİ GEÇTİ

İşgalci İsrail güçleri 23 Kasım'da kabul edilen ateşkesten bu yana Lübnan'a 60'dan fazla saldırı düzenledi. Lübnan'ın güneyinde bugün meydana gelen bir dizi saldırının işgal güçlerinin buldozerleri ülkenin güneyindeki Kila köyündeki evleri yıktığı aktarıldı.

Maariv, İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkesin çökeceği sinyalini verdi

Siyonizmin önde gelen medya ayağı Maariv, "Lübnan'da ateşkes patlamaya doğru gidiyor" başlıklı haberinde Lübnan Hizbullah'ının ateşkes ihlal ettiğini öne sürerek ateşkesin çökebileceğinin sinyalini verdi.