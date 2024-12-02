Hamas’tan ateşkes ve esir takası vurgusu: Türkiye büyük çaba sarf ediyor

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılarını sürdürürken, ateşkes müzakereleri Mısır'ın başkenti Kahire'de sürüyor.

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İsmi açıklanmayan 2 Hamas yetkilisinin Fransız haber ajansı AFP'ye müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, Hamas heyetinin dün Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelerde Mısır Genel İstihbarat Servisi Direktörü Hasan Mahmud Reşad ve bazı istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi. Hamas yetkilisi, "Heyet, savaşı ve saldırganlığı durdurmanın, yardım getirmenin ve Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kapısını açmanın yollarını görüştü" dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR"



Diğer Hamas yetkilisi ise açıklamasında, "Mısır, Katar ve Türkiye ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varmak için büyük çaba sarf ediyor" ifadelerini kullandı. Yetkili, "Halkımız, savaşı durdurması ve Lübnan'da olduğu gibi bir anlaşmaya varması için Netanyahu üzerinde ABD baskısı ile birlikte uluslararası baskı bekliyor" ifadelerini kullandı.