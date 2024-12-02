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Almanya Şansölyesi Kiev'de! Ukrayna'ya 650 milyon avro değerinde silah yardımı!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 17:27
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Almanya Şansölyesi Kiev’de! Ukrayna’ya 650 milyon avro değerinde silah yardımı!

Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Kiev'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşta tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya 650 milyon avro değerinde silah yardımında bulunacağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kiev'e geldiğine dair fotoğraf paylaştı.

Kiev'deki tren istasyonunda karşılanan Alman Başbakan Scholz, elindeki valizle trenden indi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'yı ziyareti sırasında savaşta yaralanan Ukraynalı askerleri ziyaret etti (AA)Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'yı ziyareti sırasında savaşta yaralanan Ukraynalı askerleri ziyaret etti (AA)

Scholz, paylaşımında, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi de yaparız. Bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırı savaşına karşı 1000 günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy (AA)Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy (AA)

Almanya'nın Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğini vurgulayan Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde aralık ayında 650 milyon avro değerinde yeni savunma teçhizatının teslim edileceğini açıklayacağını belirtti.

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