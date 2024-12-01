01 Aralık 2024, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Katil Netanyahu Kudüs'te protesto edildi

Katil Netanyahu Kudüs'te protesto edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 00:38
ABONE OL
Katil Netanyahu Kudüs’te protesto edildi

Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları ve esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi.

Ellerinde İsrail bayrakları ve esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör