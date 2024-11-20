Dağıtmaya yemin etmişti! Trump’ın Eğitim Bakanı Linda McMahon

Bakanlığı kapatarak eğitim yetkisini eyalet yönetimlerine vermek isteyen Trump yaptığı açıklamada, "Linda, son dört yıldır Önce Amerika Politika Enstitüsü'nde- (AFPI) Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Ebeveyn Hakları'nın ateşli bir savunucusu oldu ve hem AFPI'de hem de Önce Amerika Çalışmaları'nda (AFW) 12 eyalette Evrensel Okul Seçimi'ni gerçekleştirmek veya gelire bakılmaksızın çocuklara mükemmel bir eğitim alma fırsatı vermek için sıkı bir şekilde çalıştı." dedi.

Trump, McMahon'un ABD genelinde evrensel okul seçeneğini genişletmek için "yorulmadan" mücadele edeceğini söyledi.

Donald Trump ve Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon (Reuters)

Profesyonel güreş takımının kurucu ortağı ve eski CEO'su McMahon, 2019'da Trump yanlısı harcama grubu America First Action'a liderlik etmek için Küçük İşletmeler İdaresi'ndeki görevinden istifa etmişti. Ayrıca McMahon, Trump yanlısı bir düşünce kuruluşu olan America First Policy Institute'un başkanlığını da yürütüyor.

BAŞARISIZ OLMUŞTU

Linda McMahon, Connecticut'ta ABD Senatosu için iki kez aday oldu ancak başarısız oldu.

McMahon, 2010 Senato seçim kampanyasında "Yerel kontrole inanıyorum. Ben sözleşmeli okullar aracılığıyla seçimin savunucusuyum." demişti.

Donald Trump'ın Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon (Reuters)

TRUMP EĞİTİM BAKANLIĞI'NI KAPATACAĞINA SÖZ VER VERMİŞTİ

Donald Trump ABD başkanlık seçimlerine hazırlanırken yürüttüğü seçim kapmoanyası sırasında AND Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağına yemin etmişti.

Seçim döneminde yaptığı bir konuşmada, kurumu etkisiz olmakla eleştirmiş ve çalışanlarının çoğunun "çocuklardan nefret ettiğini" söylemişti.

Trump, kampanya sırasında "çocuklarımıza eleştirel ırk teorisi, cinsiyet ideolojisi veya diğer uygunsuz ırksal, cinsel veya politik içerikler dayatılan herhangi bir okul veya program için federal fonu kesme" ve "federal Eğitim Bakanlığı'na sızan radikalleri bulup ortadan kaldırma" sözü vermişti.