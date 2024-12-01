PKK yandaşları tutuştu! SMO’nun ilerleyişi DEM ve terör sempatizanlarını tedirgin etti | Sokağa çıkma çağrıları yaptılar

Suriye'de muhalif güçlerin rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlatmasının ile merkezde birçok nokta kontrol altına alınırken muhalifler İdlib'in tamamında da kontrolü ele alarak Hama'ya ilerlemeye başladı.

Suriye Milli Ordusu ise PKK/YPG'nin kontrolündeki noktaları hedef alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

TEMİZLİK PKK'LILARI TEDİRGİN ETTİ: EYLEM ÇAĞRILARI YAPTILAR

SMO, operasyonunda Halep'teki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını da kesti. Bu gelişmeler sonrası PKK/YPG destekçileri ise tutuşmaya başladı. PKK sempatizanı çok sayıda grup tarafından açıklamalar peş peşe geldi.

Terör yandaşları, teröristlere sahip çıkan Avrupa ülkelerinden sokağa çıkma çağrıları yaparak "Avrupa'yı eylem alanlarına çevireceklerini" söyledi.

Fransa'da terör yandaşları Suriye'deki operasyonlardan tedirgin oldu | Ekran görüntüsü- A Haber

FRANSA VE İSVEÇ'TE TERÖRİSTBAŞI POSTERLİ EYLEM

Bazı terör grupları tarafından Türkiye'nin sözde Kürdistan'a saldırdığını ve sözde işgal yaptığını belirterek "Avrupa ve Kürdistan'ın tüm alanlarını eylem alanlarına çevireceğiz" dedi. Terör yandaşlarının en güvenli sığınağı olan ülkelerden Fransa ve İsveç'te protestolar yapıldı.

Yapılan açıklamalarda Türkiye hedef alınarak teröristleri siviller olarak gösterip "masumlar öldürülüyor, katliam yapılıyor" denildi. "Öz savunma, en doğal hakkımızdır" diyen terörist gruplar Suriye'deki operasyonlara karşı seferberlik çağrısında bulundu.

Fransa'da terör yandaşları Suriye'deki operasyonlardan tedirgin oldu | Ekran görüntüsü- A Haber

OPERASYON SURİYE'DE TEDİRGİNLİK DEM'DE

Terör örgütü PKK ve türevlerinin yandaşlarının ardından DEM Parti'de skandal bir açıklama yaptı. Parti, Suriye'de ele geçirilen bölgeler ve düzenlenen operasyonlara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'de son günlerde gelişen çatışmalar ve savaş hali nedeniyle Tel Rıfat ve Halep bölgesinde bulunan ve saldırgan çetelere biat etmeyenler, Kürtler, Araplar ve diğer halklar yeni bir katliam tehdidi ile karşı karşıyadır. Özellikle Tel Rıfat'a sığınan on binlerce insan ve bölgenin yerleşik halkı saldırgan çetelerin hedefindedir. Siyasi çevreleri, demokrasi güçlerini, savaş karşıtlarını, insan hakları savunucularını, sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası toplumu ve kurumları gelişmelere seyirci ve sessiz kalmamak için demokratik zeminde sesini yükseltmeye ve tepki göstermeye çağırıyoruz."