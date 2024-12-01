Rus komutan Sergei Kisel görevden alındığı iddia edildi
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Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi anbean devam ediyor. Muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından Rus ordusuna yakın Telegram kanalları, Rusya'nın Suriye'deki güçlerinden sorumlu komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığını iddia etti. Ayrıca Rusya tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığı iddia edildi.
Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Rus ordusuna yakın Telegram kanalları, muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki güçlerinden sorumlu komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığını iddia etti.
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Kisel'in yerine Ukrayna'daki Rus ordusunun doğu askeri birliklerinin komutanı General Alexander Chaiko'nun getirileceği öne sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.