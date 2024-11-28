Ukrayna’da kış sert geçecek! Rusya’dan enerji tesislerine büyük füze saldırısı! ABD’den seferberlik yaşı vurgusu

Ukrayna Enerji Bakanı, Rus füzelerinin ülkeye ulaşması nedeniyle ülke çapında hava saldırısı alarmı verilmesinin ardından ülkenin enerji altyapısının "büyük bir saldırı" altında olduğunu söyledi.

Enerji Bakanı German Galuşçenko, perşembe günü Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Ukrayna genelinde enerji tesislerine saldırılar düzenleniyor" dedi ve ulusal elektrik şebekesi operatöründe "acil elektrik kesintileri" yaşandığını sözlerine ekledi.

Rusya'nın saldırısının ardından Ukraynalılar sığınaklara koştu (Reuters)

Rusya Savunma Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadı.

Ukraynalı haber kaynakları Dzerkalo Tyzhnia ve Suspilne, Perşembe sabahı Ukrayna'nın Odesa, Kropyvnytskyi, Kharkiv, Rivne ve Lutsk şehirlerinde patlamaların duyulduğunu bildirdi.

"SIĞINAKLARDA KALIN" UYARISI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Telegram mesajlaşma uygulamasında "Hava savunma kuvvetleri başkentte çalışıyor. Sığınaklarda kalın!" dedi.

Rusya'nın saldırısının ardından Ukraynalılar sığınaklara koştu (Reuters)

Bölgesel askeri yönetim, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Şostka topluluğunun altyapısının da Rus füze saldırısına uğradığını ve etkisinin değerlendirildiğini bildirdi.

Harkov'un Kiev ilçesine üç füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Bölge Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, "şu an itibariyle herhangi bir can kaybı olmadığını" aktardı.

Rusya'nın saldırısının ardından Ukraynalılar sığınaklara koştu (Reuters)

Ulusal elektrik şebekesi operatörü Ukrenergo'nun verilerine göre, ülke genelinde sıcaklıkların 0 santigrat dereceye düşmesiyle birlikte Kiev, Odessa, Dnipro ve Donetsk bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor .

KUZEY KORE'Yİ HEDEF ALDI

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, saldırılara tepki göstererek, "Ruslar terör taktiklerini sürdürüyor" dedi.

Rusya'nın saldırısının ardından Ukraynalılar sığınaklara koştu (Reuters)

Yermak Telegrqam kanalında Kuzey Kore'yi hedef alarak "Ukrayna altyapısını vurmak, soğuk havalarda, kış aylarında Ukrayna'ya savaş açmak için füzeler stokladılar. Çılgın müttefikleri, özellikle de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafından yardım gördüler." şeklinde konuştu.

KARADENİZ'DE UÇAK GEMİSİ KRİZİ

Ukrayna Donanması, Rus Donanması'nın Karadeniz'de muharebe görevi için toplam 22 füzeye sahip dört Kalibr uçak gemisini konuşlandırdığını bildirdi.

Rusya, Şubat 2022'deki tam ölçekli işgalinden bu yana Ukrayna'nın enerji üretim kapasitesine defalarca saldırdı ve bu durum, tekrarlanan acil elektrik kesintilerine ve ülke çapında sürekli elektrik kesintilerine yol açtı.

Rusya'nın saldırısının ardından Ukraynalılar sığınaklara koştu (Reuters)

"EN SERT KIŞI GETİREBİLİR"

Üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi olan Rosemary DiCarlo, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının bu kışı "savaşın başlangıcından bu yana en sert kış" haline getirebileceği uyarısında bulunmuştu.



Rusya bu hafta başında, ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzelerini kullanarak Ukrayna'nın kendi topraklarına yönelik saldırılarına misilleme yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Rusya'nın saldırısının ardından Ukraynalılar sığınaklara koştu (Reuters)

ABD: ASKERLİK YAŞINI 18'E DÜŞÜR!

İsmi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Associated Press'e (AP), seçilmiş Başkan Donald Trump'a idareyi devretmeye hazırlanan Biden yönetiminin Ukrayna politikalarına dair konuştu.

Beyaz Saray, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 56 milyar dolardan fazla askeri yardımı yaparken, Biden yönetimi görevini devretmeden önce Kiev'e milyarlarca dolarlık ek askeri yardımlar göndermeyi planlıyor.

Rusya'nın saldırısının ardından Ukraynalılar sığınaklara koştu (Reuters)

Beyaz Saray'ın ayrıca, Ukrayna'nın Rusya ile savaşını sürdürebilmesi için asker sayısını önemli ölçüde artırması gerektiği yönündeki görüş belirtiyor.

ABD'li yetkili, asker ihtiyacını karşılaması için Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya "seferberlik yaşını 25'ten 18'e düşürmesi" çağrısı yaptığını ileri sürdü.