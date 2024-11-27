Putin'in "nükleer sırlarını" Rus firari asker ifşa etti! Dünya felaketin eşiğinden döndü

Ateşkes olacağına ilişkin iddiaların peşinden ABD'nin Ukrayna'ya Amerika yapımı ATACMS füzelerini kullanma onayı vermesi tansiyonu yeniden yükseltmiş, Putin Ukrayna topraklarında dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığını iddia ettiği oreşnik füzelerini test etmişti.

Rusya Ukrayna savaşını tırmandıran gelişmeler art arda gelirken BBC'ye konuşan Anton takma isimli firari bir Rus subay, savaşın bazı sırlarını ifşa etti.

"TEORİDE NÜKLEER BİR SALDIRI BAŞLATMAYA HAZIRDIK"

İngiliz BBC kanalı, Ukrayna Savaşı'ndan sonra ülkeden kaçan eski bir Rus nükleer kuvvetler subayıyla konuştu.

Firari Rus subay BBC'ye Rusya'daki nükleer tesislerle ilgili açıklamalarda bulundu

Kod adı Anton olan eski subay, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam ölçekli işgalinin gerçekleştiği gün, görev yaptığı nükleer silah üssünün tam muharebe alarmına geçirildiğini söyledi ve "Ondan önce sadece tatbikatlarımız vardı. Ancak savaş başladığı gün silahlar tamamen yerindeydi. Kuvvetleri denize ve havaya fırlatmaya ve teoride nükleer bir saldırı gerçekleştirmeye hazırdık." şeklinde konuştu.

Anton ile gizli bir yerde buluştuğunu söyleyen BBC muhabiri Will Vernon, Anton'un Rusya'daki son derece gizli bir nükleer silah tesisinde görevli olduğunu belirtti. Anton'un anlattığı her olayın doğrulanamadığını fakat Rusya'nın o dönem yaptığı açıklamalarla örtüştüğünü belirtti.

Firari Rus subay BBC'ye Rusya'daki nükleer tesislerle ilgili açıklamalarda bulundu (BBC)

Anton, savaşın ilk gününden itibaren muharebe alarmının verildiğini ve birliğin "üsse kapatıldığını" iddia ediyor.

"SADECE NÜKLEER SİLAHLARI KORUYORDUK"

"Elimizdeki tek şey Rus devlet televizyonuydu" diyen eski subay "Tüm bunların ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordum. Görevlerimi otomatik olarak yerine getirdim. Savaşta çarpışmıyorduk, sadece nükleer silahları koruyorduk." şeklinde konuştu.

Eski Rus subay ayrıca, alarm durumunun iki ya da üç hafta sonra iptal edildiğini belirtti.

"HERKES İÇİN YALAN MAKİNELERİ VAR"

Rusya'daki nükleer güçlerin çok gizli bir iç işleyişe sahip olduğunu vurgulayan Anton, "Orada çok katı bir seçim süreci var. Herkes profesyonel asker. Herkes için sürekli kontroller ve yalan makinesi testleri var. Maaşlar çok daha yüksek ve askerler savaşa gönderilmiyor. Nükleer bir saldırıyı püskürtmek ya da gerçekleştirmek için oradalar." şeklinde konuştu.

Nükleer üssü koruyan ve özel olarak eğitilen askerler (BBC)

Görevinin, emrindeki askerlerin nükleer üsse telefon sokmamasını sağlamak olduğunu söyleyen Anton, "Burası kapalı bir toplum, orada hiç yabancı yok. Ailenizin ziyaret etmesini istiyorsanız üç ay önceden FSB Güvenlik Servisi'ne talepte bulunmanız gerekiyor." dedi.

RUSYA'NIN NE KADAR NÜKLEER BAŞLIĞI VAR?

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu, Rusya'nın yaklaşık 4.380 operasyonel nükleer savaş başlığı olduğunu ve bunlardan yalnızca 1.700'ünün "konuşlandırılmış" veya kullanıma hazır olduğunu iddia ediyor.

Rus nükleer başlıkları (Reuters)

Rusya'nın nükleer doktrini, nükleer olmayan bir devlet tarafından konvansiyonel füzelerle "büyük bir saldırıya" uğraması halinde ancak "nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle" füze fırlatabileceğini söylüyor. Rus yetkililer, güncellenen doktrinin, savaş alanında yenilgi olasılığını "etkili bir şekilde ortadan kaldırdığını" söylüyor.

Anton, tam ölçekli savaş başladıktan kısa bir süre sonra, birliklerine çok özel yazılı yönergeler kullanarak konferanslar vermesini emreden bir "emir" aldığını söyledi.