28 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Papa Türkiye'ye geliyor! Vatikan tarih vererek duyurdu

Papa Türkiye'ye geliyor! Vatikan tarih vererek duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 13:25 Güncelleme: 28.11.2024 13:28
ABONE OL
Papa Türkiye’ye geliyor! Vatikan tarih vererek duyurdu

Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa Francis'in önümüzdeki yıl İznik'i ziyaret edeceği duyuruldu.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis Hristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin 1700'üncü yıl dönümü için önümüzdeki yıl İznik'e gelecek.

İLK ZİYARET 1967'DE

Türkiye'yi ziyaret eden ilk Papa 1967 yılında VI. Paul olmuştu. 1979'da II. Jean Paul, 2006'da XVI. Benedikt ve son olarak 2014 yılında Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör