Papa Türkiye’ye geliyor! Vatikan tarih vererek duyurdu

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis Hristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin 1700'üncü yıl dönümü için önümüzdeki yıl İznik'e gelecek.

İLK ZİYARET 1967'DE

Türkiye'yi ziyaret eden ilk Papa 1967 yılında VI. Paul olmuştu. 1979'da II. Jean Paul, 2006'da XVI. Benedikt ve son olarak 2014 yılında Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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