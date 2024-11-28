Dünya’da en çok çocuğun kaçtığı savaş! Kıtlık, cinsel istismar... Sudan’da kriz dinmiyor!

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Bugüne kadar devam eden savaş 15.000'den fazla can aldı. Ve Birleşmiş Milletler'in dünyanın "en büyük yerinden edilme krizlerinden" biri olarak adlandırdığı olayda, yaklaşık dokuz milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan'da çocuklar bir sonraki öğünü ne zaman yiyeceğini bilmeden yaşıyor (Reuters)

BBC'nin Sudan için yayınladığı özel analizinde yaklaşık 5 milyon Sudanlı çocuğun yerinden edildiği belirtildi.

Kıtlık ilan edilen Sudan'da birçok insanın bir sonraki öğünün ne zaman yiyeceğini bilmeden yaşadığı ifade edilen analizde, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok sayıda çocuk kaçmıyor, bu kadar çok sayıda insan bu kadar şiddetli açlıkla yaşamıyor." denildi.

Sudan'da çocuklar bir sonraki öğünü ne zaman yiyeceğini bilmeden yaşıyor (Reuters)

BM'nin yeni insani yardım şefi Tom Fletcher, BBC'ye verdiği demeçte "Bu görünmez bir kriz. Yirmi beş milyon Sudanlının, yani ülkenin yarısından fazlasının şu anda yardıma ihtiyacı var." dedi.

SİLAH OLARAK AÇLIK VE CİNSEL İSTİSMAR...

Sudan'ın amansız savaşında, savaşan tüm taraflar açlığı bir savaş silahı olarak kullanmakla suçlanıyor.

Aynı durum, BM'nin Sudan'da "salgın" olarak tanımladığı cinsel şiddet için de geçerli.

Sudan'da kadınlara yönelik cinsel istismar silah olarak kullanılıyor (IHA)

İki odalı basit bir sığınakta, Şamaa veya "Mum" adı verilen güvenli bir ev, istismara uğramış bekar kadınların ve yetim çocukların hayatlarına ışık tutuyor.

Kurucusu olan Nur Hüseyin el-Sewati, "Çok bitkiniz. Yardıma ihtiyacımız var." dedi ve şöyle devam etti:

"Temiz havayı koklamak istiyoruz. Dünyada hâlâ bizim, Sudan halkının umurunda olan insanlar olduğunu hissetmek istiyoruz."

Sudan'da iç savaşın gölgesinde hayat (IHA)

SUDAN'DA ÇATIŞMA NEDEN BAŞLADI?

İki taraf arasındaki çatışmalar, ordunun tehdit olarak gördüğü bir hamleyle RSF mensuplarının ülkenin çeşitli yerlerine konuşlandırılmasıyla yaşanan gerginliğin ardından 15 Nisan 2023'te başladı.

Foto: EPA

Görüşmelerin durumu çözebileceği yönünde bir umut vardı ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

İlk ateşi kimin açtığı tartışmalı olsa da ülkenin farklı bölgelerinde çatışmalar hızla tırmandı.

SAVAŞIN DİĞER TARAFLARI KİM?

Reuters haber ajansının aktardığına göre BM uzmanları, RSF'nin savaş boyunca Çad, Libya ve Güney Sudan gibi komşu Afrika ülkeleri tarafından desteklendiğini söylüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) RSF'yi silahlandırmakla suçlandığı belirtilirken, Körfez ülkesi bu iddiaları reddetti.

Sudan'da iç savaşın gölgesinde hayat (EPA)

Bu yıl hem İngiltere hem de ABD, Sudan'daki savaşan taraflara destek vermeyi bırakmaları için dış ülkelere yaptıkları çağrılarda BAE'yi hedef aldı.

Ayrıca İran yapımı silahlı insansız hava araçlarının ordunun Hartum civarındaki toprakları geri almasına yardımcı olduğu yönünde haberler de var.