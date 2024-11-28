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İsrailli Bakan Goldknopf'dan skandal çağrı! "Gazze'ye Yahudiler yerleştirilsin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.11.2024 19:52 Güncelleme: 28.11.2024 20:07
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İsrailli Bakan Goldknopf’dan skandal çağrı! Gazze’ye Yahudiler yerleştirilsin

İşgalci İsrail, 1 yılı aşkın süredir Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail kabinesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de işgal edilen Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yapmıştı.

Katil İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürürken skandal çağrılarda gelmeye devam ediyor.

İsrailli Bakan, işgal altındaki Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yaptı (Foto: ahaber.com.tr arşiv) İsrailli Bakan, işgal altındaki Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yaptı (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İsrail basınına göre Goldknopf, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerinin yanı sıra Gazze'de de Filistin topraklarının gasbedilmesi ve bunun yerine İsrail yerleşimlerinin kurulması gerektiğini savunan Nachalot Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss ile Gazze sınırında bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'de katliamlarını sürdürüyor (Foto: AA Arşiv)İsrail'in Gazze'de katliamlarını sürdürüyor (Foto: AA Arşiv)

Burada Weiss ve beraberindekiler, Goldknopf'e, Gazze'nin farklı bölgelerine Yahudilerin yerleştirilmesi amacıyla yasa dışı yerleşimler inşa edilmesi planlanan yerlerin bulunduğu haritayı sundu.

İsrail'in Gazze'de katliamlarını sürdürüyor (Foto: AA Arşiv)İsrail'in Gazze'de katliamlarını sürdürüyor (Foto: AA Arşiv)

Goldknopf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısında bulunarak, bunun 7 Ekim'e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine "cevap olacağını" ileri sürdü.

İsrail'in Gazze'de katliamlarını sürdürüyor (Foto: AA Arşiv)İsrail'in Gazze'de katliamlarını sürdürüyor (Foto: AA Arşiv)

İsrail kabinesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de işgal edilen Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yapmıştı.

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