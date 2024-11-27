Siyonist basını katil Netanyahu’yu topa tuttu: Küstahlık ve içsel körlük! Sinsi plan: Ateşkesin altında yatan gerçek...

İsrail ile Hizbullah arasında imzalanan anlaşmanın ardından Siyonist medyası Netanyahu'yu eleştiri yağmuruna tuttu. Savaşın maliyeti, İsrail işgal güçlerinin maddi ve mental kayıpları ile İsrail'in Lübnan sınırında savaş nedeniyle göç eden yerleşimci Siyonistler, savaşın zayiatını bir kez daha ortaya koydu.

Gazze ve Lübnan'da binlerce masum sivilin katili olan Netanyahu'nun Hizbullah'ı bitireceği, İsrail'in kuzeyinde çatışmaları bitireceği ve Siyonist yerleşimcilerin güvenle bölgeye döneceği gibi vaatlerinin hiçbiri yerine getirmemesi, İsrail'in önde gelen gazetelerinde Netanyahu hükümetinin başarısızlığı olarak değerlendirildi. Manşetler Netanyahu'yu hedef alan başlıklar doldu taştı.

"KUZEYDEKİ VATANDAŞLAR NETANYAHU'YA HESAP SORMA HAKKINA SAHİP"

Siyonistlerin medya ayağı The Jerusalem Post, "İsrail-Lübnan ateşkes anlaşması eleştiri ve güvensizlik getiriyor" başlığını manşete taşıdı. Haberde anlaşmanın kabul edilmesine tepki gösteren İsrailli Bakanların eleştirilerine yer verilirken "Anlaşma, İsrail'in Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah militanlarına saldırmasına ve grubun yeniden silahlanmasına izin vermeyerek, Hizbullah'a yeniden toplanma ve yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. " denildi.

Haberde Netayahu hükümetinin kendilerini görmezden geldiği iddia edilen Kuzey'deki yerleşimciler için "İsrailliler, özellikle Kuzeydekiler, şüphelerini dile getirme ve hesap sorma hakkına sahiptir. Sesleri duyulmalı, rahatsız edici bir muhalefet olarak görmezden gelinmemelidir." ifadeleri yer aldı.

"KÜSTAHLIK VE İÇSEL KÖRLÜK"

The Times of Israel 'Küstahlık ve içsel körlük': Sivil soruşturma Netanyahu'yu 7 Ekim ve sonraki başarısızlıklarından dolayı eleştiriyor" başlığını manşete taşıdı.

Haberde "Soruşturma komisyonu, Başbakan'ın 'tüm karar alma merkezlerini zayıflatmaktan' ve 'siyasi ve askeri kademeler arasındaki ilişkiyi koparmaktan' sorumlu olduğunu buldu." denildi.

Komisyona göre, "Netanyahu'daki kibir ve içsel körlük, siyasi liderliğin Hamas'ı güçlendirmek için fon transfer ederek ve tehditler karşısında saldırgan bir girişimden kaçınarak çalışmaya devam etmesine, aynı zamanda gerçeği idealize etmesine ve Hamas'tan parayla güvenlik sessizliği satın almaya çalışmasına" da yol açtı.

İŞTE ATEŞKESİ KABUL ETMESİNİN SEBEBİ

Maariv, Bibi'nin Hizbullah'ı yenmek için tarihi fırsatı kaçırdığını öne çıkararak antlaşmanın perde arkasını geçti. Maariv'e göre Netanyahu'yu ateşkese iten İsrail işgal güçlerinin tedarik krizi oldu.

Haberde ABD'nin İsrail'e Apache helikopterlerinin teslimini engellediğine dikkat çekilerek "Netanyahu, ateşi kesme kararının nedeninin silah ve teçhizat stokunun yenilenmesi ihtiyacı olduğunu belirtti. İsrail'in büyük satın almalarda ordunum yeteneklerini kullanması gerekiyor. Bir güvenlik yetkilisi 'Battaniye kısa ve ihtiyaçları karşılamak için sihirbaz olmanız gerekiyor' diyor" ifadeleri yer aldı.

Maariv, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi Hizbullah'a hediye ettiği eleştirisinde bulundu

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'ta dünyadaki haber başlıkları manşette yer aldı. Haberde "Kazanan yok, statükoya dönüş var" başlığı atıldı.

"DEDİKLERİNE KENDİSİ BİLE İNANMIYOR"

Bibi hükümetine muhalefetiyle bilinen Haaretz gazetesi ise manşette "Netanyahu'nun Koalisyonu, Başbakan'ın Lübnan'da Sağcı İdeallere Karşı Ateşkes İtmesi Konusunda Sessiz Kaldı" başlığını tercih etti.

Hükümete sert eleştirilerin yöneltildiği haberde "Netanyahu'nun tüm pazarlama hilelerini bir kenara bıraktığınızda, bu anlaşma sağın ilkeleriyle, tabanındaki ruh haliyle, tam zafer saçmalığıyla ve hepsinden önemlisi, sakinleri evlerine dönmeyi reddeden kuzeydeki belediye başkanlarının istekleriyle çelişiyor." denildi ve "Netanyahu bile kuzeydeki sakinlerin güvenli bir şekilde evlerine gidebileceklerine dair vaatlerine inanmıyor." ifadeleri eklendi.