İsrail hiçbir vaadini yerine getiremedi! Litani Nehri Siyonistlere yar olmadı! Savaşın kazananı kim?

ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Biden, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin 60 gün içinde Lübnan'ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını belirtti.

Antlaşmanın, söz konusu bölgeden Hizbullah unsurlarının silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçirilmesini öngördüğünü kaydeden Biden, 60 günlük süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini söyledi.

HİZBULLAH YARA ALDI MI?

İsrail'in sözde "sınırlı kara harekatı" ile girdiği Lübnan'da binlerce saldırının yanı sıra bir dizi operasyon gerçekleştirdi. İsrail önce Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını patlattı ve bu saldırı sonucunda biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti ve 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandı.

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes antlaşması savaşın kazananının kim olduğu sorusunu gündeme getirdi

Ardından 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'taki saldırısında Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

Nasrallah'ın ölümünün ardından, Nasrallah'ın kuzeni olan ve örgütün siyasi işlerini yürüten Haşim Safiyuddin'in örgütün yeni lideri olması bekleniyordu. O da Ekim ayı başlarında bir İsrail saldırısında öldürüldü. Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu ve İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceklerine yemin ederek koltuğuna geçti.

İSRAİL HEDEFİNE ULAŞABİLDİ Mİ?

İsrail'in 1978-1982 ve 2006 yıllarında Lübnan'ın güneyini işgal ettiği her bir operasyonunda en temel hedefi Litani Nehri'nin güneyini kontrol altına almaktı. Fakat bu kez Hizbullah'ı bitirmek üzere Lübnan'a girmişti.

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes antlaşması savaşın kazananının kim olduğu sorusunu gündeme getirdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik olarak hayata geçirdiği Kuzey Okları Operasyonu sadece daha saldırgan ve cüretkâr olması ile değil sonuçları açısından da geçmiş işgallerden farklı bir süreci işaret ettiyse İsrail, Hizbullah'ın verdiği zayiatla tüm Lübnan'da etkili olamadı.

İSRAİL ÇOK FAZLA MÜHİMMAT KAYBETTİ

İngiltere merkezli The Telegraph, savaşın kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendirdiği bir analiz yayınladı.

The Telegraph savaşın kazananının olup olmadığına ilişkin bir analiz yayınladı

Buna göre İsrail işgal güçleri iki ay önce sınırı geçtiğinden beri 50'den fazla asker ve çok miktarda mühimmat kaybetti ancak Hizbullah'ı bir savaş gücü olarak önemli ölçüde zayıflattı.

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes antlaşması savaşın kazananının kim olduğu sorusunu gündeme getirdi

İran destekli terör örgütü etkisiz hale getirildi, geniş füze cephaneliği yarıya indirildi, Güney Lübnan'daki tünel sistemleri imha edildi ve finans sistemleri ile tedarik zincirleri ciddi şekilde sekteye uğradı.

NETANYAHU HÜKÜMETİ İÇİN ZAFER "AZ BELİRGİN"

İsrail için nihai hedefin Hizbullah'ı ı İsrail devletine yönelik varoluşsal bir tehdit olmaktan çıkarmak olduğu ifade edilen analizde Netanyahu ve iktidar koalisyonu için zaferin daha az belirgin olduğuna dikkat çekildi.

Hizbullah'ı "onlarca yıl geriye" gönderdiği yönündeki tartışmalı iddiasına rağmen, koalisyon seçmenleri arasında Salı gecesi yapılan bir anket, ateşkes anlaşmasını yalnızca yüzde 20'sinin desteklediğini ortaya koydu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AP)

Ulusal Birlik lideri Benny Gantz, "Şimdi güçlerin çekilmesi, bizim için işleri zorlaştıracak ve Hizbullah'ın yeniden toplanmasını kolaylaştıracak bir dinamik yaratacak." dedi.

LİTANİ NEHRİ İSRAİL'E YAR OLMADI

Ayrıca analizde yeni anlaşmanın, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini ve İsrail'in Lübnan hava sahası üzerinde uçuşlarını durdurmasını gerektiren 1701 sayılı BM kararını tekrarladığı hatırlatıldı.

Lübnan sınırları içerisinde yer alan Litani Nehri İsrail Hizbullah savaşı için önemli bir eşik olarak görülüyor

Daha önce olduğu gibi, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (Unifil) tarafından denetlenecek. ABD, Fransa ve diğerleri, iki tarafın iddia edilen ihlaller konusunda harekete geçmeden önce danışması gereken bir komite oluşturacak.

İsrail'i bir yıldan fazla bombalamasına ve yaklaşık 60.000 İsrailliyi topraklarından çıkarmasına rağmen, şuana kadar hiçbir hedefine ulaşamadığı yorumu yapıldı.

"İRAN'IN MEMNUN OLMAK İÇİN SEBEPLERİ VAR"

The Telegraph, İran'ın da memnun olmak için nedenleri olduğunu belirtti. Hizbullah'ın İran'ın bölgedeki kozu olduğu ifade edilen haberde İsrail İran arasındaki karşılıklı saldırıların son bulabileceğine işaret edildi ve şöyle denildi:

İsrail Lübnan savaşında İran2ın memnun olmak için sebeplerinin olduğu belirtildi (AFP)

"İran, Gazze'deki savaşı kuzeydeki çatışmalardan ayırarak ve ateşkesi kabul ederek, Lübnan'dan bölge genelinde güç yansıtmaya devam etmesini sağlayacak bir erteleme elde etti."

"EN KAZANÇLI ÇIKAN DONALD TRUMP"

The Telegraph'a göre ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmayı ABD'li müzakereciler için bir zafer olarak sundu ancak bu anlaşmadan en çok kazançlı çıkacak kişi seçilmiş başkan Donald Trump olacak.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump (AA)

Kasım ayında "savaşları sona erdirme" vaadiyle kazandı ve dün gece birçok kişi, bu anlaşmanın iki ana tarafı olan İsrail ve İran'ı müzakere masasına getirenin bu taahhüt olduğunu söyledi.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Salı gecesi yaptığı açıklamada, "Herkes Başkan Trump yüzünden masaya oturuyor." ifadelerini kullanmıştı.