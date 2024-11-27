İngiltere’de akılalmaz olay! Anne bebeğini 3 yıl boyunca çekmecede kilitli tuttu!

İbgiltere'de akılalmaz bir olay yaşandı.İngiltere'de bir annenin çocuğunu diğer aile üyelerinden saklayarak çemkecede tuttuğu ve eve gelen bir ziyaretçinini tesadüfen fark etmesi sonucu çocuğun gün yüzü gördüğü ortaya çıktı.

Guardian'ın haberine göre çocuk, aşırı derecede yetersiz beslenmiş, yürüme veya konuşma yetisi olmayan ve başka bir insan yüzü görmemiş haldeydi.

DOĞDUĞUNDAN BU YANA ÇEKMECEDE KALDI

Çocuğun, Mart 2020'de annenin Cheshire'daki evinde bir küvette dünyaya geldiği, hiçbir resmi kaydı olmadığı ve doğduğundan beri çekmecede saklandığı ortaya çıktı. Anne, çocuğu sadece ara sıra milky Weetabix ve şırınga ile besliyor, bezini değiştiriyordu. Çocuk, annenin işe gittiği ve diğer çocuklarını okula götürdüğü saatlerde yalnız bırakılıyordu.

İngfiltere'de bir annenin 3 yaşındaki kız çocuğunu çekmeceye kilitlediği ortaya çıktı (Crown Presocution Service)

GELİŞİM SEVİYESİ OLDUKÇA GERİDE

Çocuk, bulunduğunda yürüme, emekleme veya herhangi bir ses çıkarma yetisine sahip değildi. Kas yapısı zayıf, uzuvları gevşek ve ayakları şişmiş durumdaydı. Gelişim seviyesi, aşırı ihmal nedeniyle 10 aylık bir bebeğe eşitti. Yeni bakıcısı, çocuğun gülümsemeyi ve yemek yemeyi bile öğrenmesi gerektiğini belirtti.

ANNENİN İFADESİ PES DEDİRTTİ

Eve gelen sosyal hizmet görevlisinin, annenin bebeği saklayıp saklamadığı sorusuna "Evet, çekmecede" cevabını vermesi karşısında şoke olduğu belirtildi. Mahkemeye, ihmal nedeniyle çocuğun ciddi gelişimsel sorunlar yaşadığını itiraf etti.

Anne, polise verdiği ifadede, bilmeden hamile olduğunu ve çocuğu doğurduğunda "çok korktuğunu", daha sonra ise memurlara "bebeğin ailenin bir parçası olmadığını" söylediğini belirtti.

İngfiltere'de bir annenin 3 yaşındaki kız çocuğunu çekmeceye kilitlediği ortaya çıktı (Crown Presocution Service)

ÇOCUK İSTİSMARINDAN SABIKALI

Küçük çocuğun annesi daha önce dört ayrı çocuk istismarı suçlamasını kabul etmişti.

Kadının 2020 yılının başlarından 2023 yılına kadar çocuğunu çekmecede sakladığı ve bir ziyaretçinin çocuğun ağlamasını duyup ortaya çıkardığı biliniyor.

HAKİM: ANNENİN EYLEMLERİ 'YAŞAYAN BİR ÖLÜM'

Hakim Steven Everett, annenin davranışını "inanılmaz derecede kötü" olarak nitelendirerek, çocuğun sevgi, tıbbi yardım ve sosyal etkileşimden mahrum bırakıldığını söyledi. Hakim, annenin eylemlerini "yaşayan bir ölüm" olarak tanımladı.

ÇOCUK KORUYUCU AİLEYE VERİLDİ

Şimdi bir koruyucu ailenin bakımında olan çocuk, ilk kez bir salıncağa binmek, yürümek ve konuşmak gibi birçok şeyi deneyimliyor. Koruyucu ailesi, onun ilk adımlarına ve kelimelerine tanıklık etmenin hem üzücü hem de güzel olduğunu belirtti.