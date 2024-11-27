İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesi A Haber 18 Kasım’da duyurdu

İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes, saat 05 itibarıyla başladı. Anlaşmaya ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Bıden, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde bölgedeki kontrolü ele alacağını söyledi. Gazze'de ateşkes için Türkiye ile çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Ateşkesi doğrulayan İsrail Başbakanı Netanyahu ise, "Artık İran'a odaklanacağız" dedi.

Ateşkesi ilk A Haber duyurmuştu ATEŞKESİ İLK A HABER DUYURMUŞTU A HABER'DE TARİHİ YAYIN

Ateşkes bu sabah yürürlüğe girdi. Ateşkesi ilk A Haber 18 Kasım'da yayınlanan Sebep Sonuç programında duyurmuştu. İşte o gün konuşulanlar…

Stratejist Kemal Olçor: Dana önce de ateşkes olabileceğini ifade etmiştik. Beytur'ta bir masa kurulabileceğini düşünmüştük. Netanyahu biraz konjektürel olarak Trump hediye gibi ifade etti. Tabi bu da kaynaklara dayanan bir durumdur.

Trump seçim vaadi olarak savaşları bitireceğini söylemişti. Biz de savaşı bitirmenin mümkün olmadığını belki Orta Doğu'da savaşı dondurma ortamı olabileceğini söyledik. Şu anda zaten Trump göreve başlayacak kadar mesele donduruldu.

SİLAHLAR SUSACAK

60 gün içerisinde ne olacak? Hamas ile yapılan görüşmelerde esir takası konusu vardı. Çekilme ya da başka bir şart yoktu. Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasında esir takası falan gibi durumlar yok sadece Hizbullah 10 Km çekilmesi söz konusu. Zaten buraya İsrail girdi ve burada Hizbullah yok. Aslında mevcut hali sanki ateşkes gibi servis ediyorlar. 2 taraf da silahları susturacak.

Ateşkes anlaşmasını ilk A Haber 9 gün önce duyurdu (Ekran görüntüsü A Haber)

BMGK'nın almış bir karar ve bunun revizyonunu bu 2 ay içerisinde öngörüyorlar. Burada BM'ye biraz daha kuvvetli bir rol verilebilir. 2 aylık süre fırsat, ateşkes yapılacak ve Hizbullah çekilecek ve BMGK'da bir oturum olacak ve 1071 nolu karar revize edilecek. Belki kinetik kuvvet takviyesi olabilir. Ama BM'ye 1701 gibi böyle çok da kinetik bir görev verilmişse eğer ki öyle verilmiş bir miktar iki tuğay, üç tuğay, böyle mekanize, tank unsurlarından mürekkep bir birlik kaydırırsa BM buraya o zaman evet ateşkes koşulları oluşuyor ve müteakiben kalıcı ateşkese doğru belki bir yol haritası devam edebilir.

21 Ocak itibariyle Trump başkan. Resmi anlamda imza da atabilir artık. Dolayısıyla 21 Ocak'tan itibaren BM'nin, bu Güvenlik Konseyi kararı, güçlendirilmiş, tahkim edilmiş, desteklenmiş halde hayata geçerse; artık Beyrut'la Tel Aviv arasında hakikaten bir miktar iyileşmeler, dondurmalar, belki bir barış anlaşmasına doğru giden bir süreç karşımıza çıkabilir. Fakat benim kendi şahsi kanaatim, bu saydıklarımın birçoğu olmayacak. Durmayacak ve yine bir gerekçe göstermek suretiyle Hizbullah'ın belli noktalarına, "İşte ateşkesi o bozdu, koşulları o ortadan kaldırdı." gerekçeleriyle vurmaya devam edecek.

Anlaşma şartlarını canlı yayında okumuştu! (Ekran görüntüsü / A Haber )

PATRIM MEKANİZMASI OLACAK

Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu: Burada bazı önemli detaylar var. Bir yaptırım mekanizması geliyor. Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde, Lübnanlı siyasiler de dahil olmak üzere, İran varlıkları da dahil olmak üzere, bir yaptırım mekanizması gelecek. Muhtemelen Trump'ın da uygulayacağı bir mesele bu. Burada en önemli mesele hava sahası meselesi vardı. Burada da maddelerinin bir tanesinde uçuşlar sadece istihbarat amaçlı olabilecek. Çıplak gözle görülemeyecek ve ses bariyerini aşamayacak şekilde İsrail'in belirli bir süre Lübnan hava sahasını kullanma izni olacak.

Aynı şekilde denizden UNIFIL gücü silah giriş çıkışını yasaklayacak, vesaire. Ama burada en önemli detay, daha önce de size söylediğim, Hizbullah'ın elindeki füze cephaneliğinin ve füze komutanlığının hem idari olarak hem askeri olarak, malzeme olarak Lübnan ordusuna devredilmesi meselesidir.