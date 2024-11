ABD'li fotoğraf sanatçısından Almanya'ya Gazze tepkisi! "İsrail'in işlediği soykırımı görmüyor"

Katil İsrail, aylardır Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. ABD'li fotoğraf sanatçısı Nan Goldin, başkent Berlin'de "Nationalgalerie" binasında açılan ve kendi eserlerinden oluşan "This will not end well (Bunun sonu iyi bitmeyecek)" başlıklı serginin açılışına katıldı.

Alman basınının haberlerine göre, Goldin'in burada yaptığı konuşma, Filistin'de, Lübnan'da ve İsrail'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Almanya'da en büyük Filistin diasporasının yaşadığını belirten Goldin, "Yine de protestolara polis köpekleriyle müdahale ediliyor." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Goldin, Filistin'de yarısı çocuk olmak üzere 47 bin kişinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğüne işaret ederek, "Rahatsız mı oldunuz? Umarım." ifadelerini kullandı.

Gazze'de doğrudan çocukların hedef alındığını ve çocuklara karşı savaş yapıldığını belirten Goldin, "Almanya, bunu duymaktan korkuyor musun? Bu çocuklara karşı bir savaş." diye konuştu.

Filistin'de bir sonraki jenerasyonun yok edilmek istendiğini ifade eden Goldin, "Dinliyor musun Almanya? Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi, hatta Papa bile soykırımdan söz ediyor, sadece Almanya değil. Bunu duymak seni korkutuyor mu Almanya?" dedi.

Filistin'in tüm altyapısının yok edildiğini vurgulayan Goldin, "Hastaneler, okullar, üniversiteler, kütüphaneler. Bu aynı zamanda kültürel bir soykırımdır. Almanya, bunu neden göremiyorsun?" şeklinde konuştu.

Yahudi kökenli Goldin, büyükannesi ve büyükbabasının Rusya'daki katliamlardan kaçtığını ifade ederek "Ben Nazi Holokostu'nu bilerek büyüdüm. Gazze'de gördüklerim bana büyükanne ve büyükbabamın kaçtığı pogromları (kıyım) hatırlatıyor." dedi.

Dinleyicilerin birçoğu Goldin'i destekleyerek alkışlarken, Prusya Kültürel Miras Vakfı Başkanı Herrmann Parzinger, Goldin'in ifadelerini kınadı ve bu sözlerin "tahammül edilemez" olduğunu savundu.