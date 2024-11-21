"Komedi" eser "komedi" fiyat! Duvara bantlanmış muz 6,24 milyon dolara satıldı

CNN'in haberine göre, Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" eseri, 2019'da 120 bin dolara satılmasının ardından, bu sefer de New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde görücüye çıkarıldı.

Sanatçının "Komedi" adını verdiği eser, açık artırmada bir kripto para platformunun kurucusu Justin Sun tarafından 6,24 milyon dolara satın alındı.

Duvara bantlanmış muz eserini 6,24 milyon dolara satın alan Justin Sun (Arşiv)

Müzayedenin ardından basın açıklaması yapan Sun, bunun yalnızca bir sanat eseri değil sanat, kripto para ile mizah dünyası arasında köprü kuran "kültürel bir olgu" olduğunu belirtti.

Sun, "Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

ʺDuvara bantlanmış muzʺ eserine ilgi gösteren sanatsever (AFP)

MUZ "ÇÜRÜRSE" DEĞİŞTİREBİLECEK

Söz konusu meyveyi yemeyi planladığını açıklayan Sun, bu sayede eserin hem sanat tarihi hem de popüler kültürdeki yerini "onurlandıracağını" kaydetti.

Alıcılara verilen orijinallik sertifikasında eser sahibinin, çürümesi halinde muzu değiştirebileceği ibaresi yer alıyor.

ʺKomediʺ eserine ilgi gösteren sanatseverler ( Foto:Sarah Cascone)

"KOMEDİ" ESER "KOMEDİ" FİYAT

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği eser, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarılmıştı.

Sanatçının yaptığı bu üç eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği açıklanmıştı.

ʺDuvara bantlanmış muzʺ eserine ilgi gösteren sanatsever (AFP)

"ALTIN KLOZETİ" ÇALINMIŞTI

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, hiciv ağırlıklı heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınıyor.

Maurizio Cattelan'ın ʺAltın Klozetʺ eseri (Arşiv)

Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel, 2019'da İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı.