Biden kendini Ukrayna’ya adadı! 275 milyon dolarlık ek askeri yardım yetmedi borç defterini kapattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugün gerçekleştirilen basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi tarafından nisan ayında kabul edilen bir finansman yasası çerçevesinde Ukrayna'nın 4,7 milyar dolarlık kredi borcunun affı için adım atıldığını açıkladı.

Adıma ilişkin açıklamada Miller, "Yasada belirtilen adımı atarak bu krediyi sildik" dedi. Miller, diğer yandan ABD Kongresi'nin Biden yönetiminin bu adımını bloke edebileceğine dikkat çekti.

Ukrayna devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD devlet Başkanı Joe Biden (Reuters)

ABD Senatosunun, Ukrayna'ya yönelik yardımları eleştirmesiyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu bir teklif çerçevesinde Ukrayna'nın kredi borçlarının affını reddeden bir önergeyi bugün oylaması bekleniyor.

275 MİLYON DOLARLIK EK ASKERİ YARDIM

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın sözcülüğü ABD yönetiminin Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 275 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

Açıklamada, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) paketinden Ukrayna'ya değeri yaklaşık 275 milyon dolar olan roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları dahil olmak üzere en acil ihtiyaçları karşılamak için ek yetenekler sağlanacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Aralık 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlıyor. (Reuters)

RADYOLOJİK VE NÜKLEER KORUYUCU EKİPMANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yardım kalemlerinde 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri, TOW füzeleri ve tanksavar gibi askeri malzemelerin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruyucu ekipmanların yer alması da dikkati çekti.

BIDEN YÖNETİMİNDEN 70'İNCİ EKİPMAN

Açıklamada, bu yardım paketinin ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterlerinden ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sağlanan 70'inci ekipman dilimi olduğu bilgisi paylaşılarak, ABD'nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (Reuters)

BIDEN'DAN "ACELECİ DAVRANIN" ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki yetkililere 20 Ocak'ta başkanlığın Donald Trump'a devrinden önce Ukrayna'ya olabildiğince yardım sağlanması konusunda aceleci davranma çağrısı yapmıştı.

Biden yönetimi, Trump'ın Ukrayna'ya yardımı sınırlandırmasından endişe ediyor. Bu endişeyi paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin yardımlarının sınırlandırılması halinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kaybedeceğini söylemişti.

Zelenskiy, Biden ile görüşmek üzere 21 Ekim 2023 tarihinde Beyaz Saray'da (Reuters)

Amerikan basınına konuşan Zelenski, "Savaşacağız, kendi üretimimiz var fakat kazanmamıza yeterli değil. Bunların hayatta kalmamız için yeterli olduğunu düşünmüyorum" demişti.