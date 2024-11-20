Rusya seri üretime başladı! Yüzlerce Amerikalı Putin’e açık mektup yazdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahların kullanım eşiğini düşüren revize edilmiş bir nükleer doktrin imzaladı.

Belgede, "Rusya Federasyonu'na ve/veya müttefiklerine karşı herhangi bir devletin bir askeri koalisyon (blok, ittifak) çerçevesindeki saldırısı, bu koalisyonun (blok, ittifak) saldırısı olarak değerlendirilecektir." ifadeleri yer aldı.

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin (Reuters)

Bu adım, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya Batı tarafından tedarik edilen füzeleri Rusya topraklarında 300 km derinliğe kadar saldırılar için kullanımına onay vermesinin ardından geldi.

Ukrayna devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden (Reuters)

Sosyal medya hesapları üzerinden yüzlerce Batılı, Biden'ın kararını kınayarak "Sevgili Putin, lütfen Biden'in 3. Dünya Savaşı'nı başlatmasına izin verme" başlıklı açık mektuplar yazdı.

RUSYA MOBİL SIĞINAKLARIN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLADI

Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, nükleer patlamalardan kaynaklanan şok dalgaları ve radyasyon da dahil olmak üzere çeşitli tehditlere karşı koruma sağlayabilen "KUB-M" adlı mobil sığınaklarının seri üretimine başlandığı bildirildi.

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin (Reuters)

Rusya'nın batısındaki Nijni Novgorod bölgesine bağlı Dzerjinsk kentindeki tesislerde seri üretimine başlanan mobil barınakların sadece insan kaynaklı değil, doğal afetlerde de kullanılabileceği ifade edildi. Mobil barınakların 54 kişi kapasiteli olduğu, bu sayının arttırılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Mobil barınağın seri üretimine başlanması, vatandaşların güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor." denildi.

"NATO'YA SALDIRMA HAKKIMIZ DOĞUYOR"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'ya ait uzun menzilli silahların kullanılması durumunda, Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkına sahip olacaklarını belirterek, "Bu da 3. Dünya Savaşı olur." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Medvedev, şunları kaydetti:

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev (The Times)

"3. DÜNYA SAVAŞI OLUR"

"Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO'ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya'ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev'e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur."

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev (The Times)

"BIDEN İNSANLIĞIN BİR KISMINI YANINA ALARAK ÖLMEK İSTEMİŞTİR"

Medvedev, ABD'de Joe Biden yönetiminin gerginliği bilinçli olarak artırdığını ve bununla Başkan seçilen Donald Trump ekibinin uğraşmak zorunda kalacağını belirterek, "Belki de yaşlı Biden insanlığın önemli bir kısmını yanına alarak zarif bir şekilde ölmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

YÜZLERCE AMERİKALIDAN PUTİN'E AÇIK MEKTUP

Amerikalılar X hesapları üzerinden Rusya'ya barış arzusunu ifade eden açık mektuplar yazdı ve Biden yönetiminin Ukrayna ATACM'lerinin Rusya'ya saldırmasına izin verme kararını kınadı.

Yüzlerce Amerikalı X hesapları üzerinden Putin'e açık mektup yazdı (Sputnik)

Yazılan mektuplarda Putin'e seslenen Amerikalılar, "Sevgili Başkan Putin, biz Amerikanlar olarak Ukrayna'yı desteklemiyoruz. Sizinle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Yüzlerce Amerikalı X hesapları üzerinden Putin'e açık mektup yazdı (Sputnik)

Diğer bir Amerikalı yazdığı mektubunda Rusların ABD'nin düşmanı olmadığını belirtti. Biden'ı kastederek "İktidardaki bu zalimler Amerikan halkının veya gelecek liderlik ekibimizin iradesini temsil etmiyor. İki milletin barışı için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"MEVCUT LİDERİMİZİ GÖRMEZDEN GELİN"

Diğer bir Amerikalı ise açık mektubunda Rus halkına şöyle seslendi:

Yüzlerce Amerikalı X hesapları üzerinden Putin'e açık mektup yazdı (Sputnik)

"Sevgili Rus halkı, çok az Amerikalı sizinle savaşmak istiyor. Çoğumuz Soğuk Savaş'ın sona ermesinden memnunuz ve dostça bir ilişki istiyoruz. Putin'le sonsuza kadar savaşma saplantısına kapılan insanlar azınlıkta ve ikitdardan düşmek üzereler. Biz barış istiyoruz. Mevcut liderimizi görmezden gelin."

"POTANSİYEL ATEŞİNİZİ BUNA GÖRE AYARLAYIN"

Başka bir Amerikalı yine Putin'e seslenerek şöyle söyledi:

Yüzlerce Amerikalı X hesapları üzerinden Putin'e açık mektup yazdı (Sputnik)

"Sayın Başbakan Putin, Büyük Rusya ülkesine kötülük dileyenler Washington DC'de bulunuyor. Amerikan vatandaşlarının ezici çoğunluğu UKRAYNA'YI veya derin devletin yasa dışı vekalet savaşını DESTEKLEMİYOR. ABD'yi ele geçiren bu tiranlar, sapkın eylemlerinin hesabını vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Zamanları geliyor. Ve yolsuzlukları ve çocukça davranışları için ağır bir bedel ödeyecekler. Lütfen potansiyel ateşinizi buna göre ayarlayın."