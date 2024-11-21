Sözler kifayetsiz! Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor

ABD ve Batı'nın sınırsız desteğini alarak Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı dün itibarıyla 44 bini aştı.

Katar merkezli El Cezire kanalı ise 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü anısına Gazze'de katledilen çocuklara dair kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde İsrail'in öldürdüğü çocukların isimleri A'dan Z'ye olacak şekilde sıralandı.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Listede en çok kullanılan Filistinli çocuk isimlerinin seçildiği belirtildi. İşte dünyanın gözü önünde katledilen masum çocuklara dair bazı detaylar:

30 DAKİKADA BİR KURBAN



İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bin 400 çocuğu katletti. Bu her 30 dakikada bir çocuğun öldürülmesi demek.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Her gün 10 çocuk İsrail'in ablukası nedeniyle anastezi olmadığı için bir ya da iki bacağını kaybetti.

17 binden fazla çocuk öksüz kaldı.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

KUNDAKTAN MEZARLIĞA

710: Bir yaşın altında öldürülen bebeklerin sayısı.

Bin 793: Yaşları 1-3 arasında değişen çocukların sayısı.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Bin 205: Yaşları 4-5 arasında değişen çocuk kurbanların sayısı.

4 bin 205: Yaşları 6-12 arasında değişen ilkokul çağındaki çocuk kurbanların sayısı.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

3 bin 442: Yaşları 13-17 arasında değişen kurban sayısı.

İSRAİL'İN EN ÇOK KATLETTİĞİ ÇOCUK İSİMLERİ BELİRLENDİ



Herkesten çok övülen anlamına gelen Ahmed isminde 439 Gazzeli çocuk öldürüldü. Masum anlamına gelen Baraa adında 71 çocuk, İsrail işgal güçlerince katledildi. İşte İsrail'in hayattan kopardığı diğer çocukların isimleri, anlamları ve sayıları...

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Celine (Cennetten): 19 Celine isimli çocuk öldürüldü.

Dima (Gözyaşı): 46 Dima isimli çocuk öldürüldü.



Eline (Güneş ışığı): 18 Eline isimli çocuk öldürüldü.

Farah (Mutluluk): 64 Farah isimli çocuk öldürüldü.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Ghazel (Güzellik): 41 Ghazal isimli çocuk öldürüldü.

Hala (Tatlılık): 89 Hala isimli çocuk öldürüldü.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

İbrahim (Hz. İbrahim): 129 İbrahim isimli çocuk öldürüldü .

Halit (Ebedi): 78 Halit isimli çocuk öldürüldü.

Zain (Güzel): 58 Zain isimli çocuk öldürüldü.

GAZZELİ ÇOCUKLARDAN DÜNYAYA "DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ" MESAJI

Dünyada "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kutlanırken, İsrail'in bir yılı aşkın süredir soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde çocuklar her gün ölüm, zorla yerinden edilme ve açlık gibi hayati tehlikelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi imzaladığı 20 Kasım 1989'dan bu yana her yıl 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.

Gazzeli çocuklar, İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana su, yiyecek, ilaç kıtlığı, eğitim ve uygun sağlık hizmetlerinin eksikliği nedeniyle, yaşamın en temel gereksinimlerinden yoksun bir şekilde çadırlarda zorlu koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

SOYKIRIM KURBANLARININ YÜZDE 70'İ KADINLAR VE ÇOCUKLAR

Filistin hükümetinin raporlarına göre, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın kurbanlarının yüzde 70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullardan birinde yaşayan 11 yaşındaki Sinin el-Mısri, "7 Ekim'den bu yana gökyüzü İsrail füzeleri tarafından aydınlatılıyor." dedi.

AA muhabirine konuşan Mısri, "Ey dünya, yaşımdan önce büyümüş küçük bir kızım ve etrafımda gördüklerime dayanamıyorum. Ey dünya, neden her saat ve her gün adaletsizlik var?" diye konuştu.

"HER ÇOCUK GİBİ BABAMI KUCAKLAMAK İSTİYORUM"

Filistinli 7 yaşındaki Selsebil Ebu Anza da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının bittiği ve oyuncaklarıyla oynamaya geri dönebileceği günlerin gelmesini dilediğini söyledi.

Ebu Anza, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde özgür yaşamak istiyorum. Babam işgalci İsrail'in zindanlarında tutuklu ve ben de her çocuk gibi babamı kucaklamak, görmek istiyorum, onun kucağında olmaya hakkım var." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Filistinli küçük kız, "İsrail saldırıları karşısında bize destek olacak kimse yok. Çadırda oturuyoruz ve başka yer bulamıyoruz." diye konuştu.

"FÜZELERDEN SIĞINACAK SICAK BİR KUCAK BULAMIYORUM"

Henüz 6 yaşında olan Filistinli Esma ise, büyüyünce doktor olmayı istediğini söyledi.



Esma, "Babam şehit oldu, füzelerin sesinden korkuyorum ama sesleri duyduğumda saklanacak sıcak bir kucak bulamıyorum." dedi.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

"DÜNYANIN DİĞER ÇOCUKLARI GİBİ ONURLU YAŞAMAK İSTİYORUM"

İsrail saldırılarının sona ermesini istediğini ve dünyadaki diğer çocuklar gibi güvenlik içinde yaşamak istediğini söyleyen Esma, "Bizim dışımızda tüm çocuklar anne babalarıyla oynuyor. Biz ise İsrail saldırıları altında yaşıyoruz." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Filistinli 7 yaşındaki kız çocuğu Dima Dayfullah da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son verilmesini ve dünyanın geri kalan çocukları gibi onurlu bir şekilde yaşamayı istediğini söyledi.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

"DÜNYADAKİ TÜM ÇOCUKLAR GİBİ YEMEK YEMEK İSTİYORUM"

İsrail'in Gazze'deki çocukları aç bıraktığını söyleyen Dima, "Çocuk Bayramı'nda biz de dünyadaki diğer çocuklar gibi oynayarak, güzel yemekler yiyerek yaşamayı istiyoruz. Ben de dünyadaki tüm çocuklar gibi yemek yemeyi diliyorum." dedi.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Filistinli küçük kız, "Savaşta akrabalarım, arkadaşlarım şehit oldu. Umarım savaş biter ve ben de okuluma dönebilirim." diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA 17 BİN 492 ÇOCUK HAYATA VEDA ETTİ

Gazze hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 17 bin 492 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in bir yıldan uzun süredir devam eden saldırılarında Gazze'de 35 bin 60 çocuk ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybetti.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Dünya Çocuk Hakları Günü dolasıyla sosyal medya hesabından Filistinli çocukların durumuna ilişkin, işgal altındaki Batı Şeria'da çocukların korku ve endişe içinde yaşadığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırılarında 170'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

İSRAİL BASINI: GAZZE'DE SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR



İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "savaş suçu" olarak niteleyen bir analiz yazısı yayımladı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirten Lazzarini, "Gazze çocuklar için mezarlığa dönüştü. Öldürüldüler, yaralandılar, zorla yerlerinden oldular, güvenlikten, öğrenimden ve oyun oynamaktan mahrumlar. Çocuklukları çalındı ve bir öğrenim yılını daha kaybederek kayıp bir nesil olma yolunda ilerliyorlar." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

İsrail saldırılarının Gazze'nin farklı noktalarında devam ettiğine değinilen analizde, İsrail'in binlerce yıllık Gazze'yi yok ettiği vurgulandı. Öte yandan Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Serbest bırakılan her rehine için 5 milyon dolar ödül vereceğiz" açıklamasını yaptı.

AB'DEN "GAZZE'DEKİ MAĞDURLARIN ÇOĞUNU ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR" AÇIKLAMASI



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." dedi.

Ürdün Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tarafından Borrell'e uluslararası siyasetteki rolü nedeniyle fahri doktora unvanı verildi.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)

Üniversitedeki törende konuşan Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "bunu çocuklara ve onların geleceklerine açılmış bir savaş" olarak nitelendirdi.

"ANLAYIŞ KÖPRÜLERİ KURULMALI"

"Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." ifadesini kullanan Borrell, uluslararası insan haklarının apaçık ihlal edilerek her gün onlarca çocuğun öldürüldüğünü hatırlattı.

Borrell, barışın sağlanması için yasa dışı işgallere, katliamlara ve masum insanlara uygulanan açlık politikasına son verilmesi gerektiğini belirterek, bu bağlamda kapsamlı ve tarafsız bir soruşturmanın da son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Josep Borrell ayrıca giderek kutuplaşan dünyada ayrılıkçılıkla mücadele edilmesi ve anlayış köprülerinin kurulması çağrısında bulundu.

İSRAİL'DEN GAZZE'DE BİR KATLİAM DAHA: EN AZ 66 KİŞİ ÖLDÜ



İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine yönelik saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail, Filistin'deki kitlesel katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu bu kez Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan bir yerleşim bölgesini hedef aldı.

Siyonist İsrail her bir saatte 2 çocuk öldürüyor (AA)



Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 100'ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi. Devam eden İsrail saldırılarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilirken, İsrail'den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.