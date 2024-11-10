Netanyahu’nun ofisinde şantaj krizi: Skandal görüntüleri çalışanlarla izlediler

İsrail'de Netanyahu hükümetinin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Başbakanlık ofisinden sızdırılan 'gizli belge' krizinin ardından Netanyahu'nun özel kaleminin üst düzey bir İsrailli subaya şantaj yaptığı iddia edildi.

İsrail ulusal haber kanalı KAN'ın haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun özel kalem müdürü Tzachi Braverman'ın, "savaş zamanı toplantılarının tutanaklarını değiştirmek üzere" bir İsrail ordu subayını hassas bir video kaydıyla tehdit ederek şantaj yaptığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve özel kalemi Tzachi Braverman (Times of Israel)

Haberde ayrıca söz konusu videonun Başbakanlık Ofisi'ndeki güvenlik kameralarından toplandığı ve diğer Başbakanlık çalışanlarının da kaydı izlemesine izin verildiği ifade edildi.

GENELKURMAY BAŞKANINA ŞİKAYET EDİLDİ

Habere göre birkaç ay önce İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'ye, Başbakanlık Müsteşarlığı'nın bir ordu subayına ait hassas görüntüleri elinde bulundurduğu ve uygunsuz şekilde kullandığı iddiasıyla bir şikayette bulunuldu.

Netanyahu'nun çevresindeki bir yetkilinin Halevi'ye, söz konusu yetkilinin Başbakanlık Ofisi'nde çalışan bir kadın çalışanla uygunsuz bir ilişki içinde olduğunu söylediği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi (Times of Israel)

SORGULAMA BAŞLATILDI

Başbakanlık Müsteşarlığı yetkilileri, söz konusu kadından bilgi sızdırdığı şüphesiyle telefonunu teslim etmesini istedi, ancak aslında telefon, kadının ordu görevlisiyle yaptığı özel görüşmeleri elde etmek için kullanıldı. Kadının telefonunda iddiaları doğrulayacak kanıtlara ulaşıp ulaşılmadığı bilgisi paylaşılmazken üst düzey subayın kimlik bilgileri de gizli tutuldu.

Yapılan açıklamalarda polis yetkililerinin Başbakanlık Ofisi'ne ilişkin çok sayıda iddiayla ilgili olarak çok sayıda Başbakanlık çalışanını sorguladığı ve Kudüs'teki ofisi ziyaret ederek çalışanlardan ifade aldığı kaydedildi.

DAHA ÖNCE BELGELERİ PARÇALAMIŞTI

Netanyahu hükümetinde büyüyen skandal, savaşla ilgili kayıtlar üzerindeki uygunsuz davranış iddialarının ilk örneği değil.

Başbakanlık Ofisi özel kalemi Tzachi Braverman (Times of Israel)

Haaretz gazetesi, daha önce Başbakanlık Ofisi'nde belgeleri parçaladığını itiraf eden Braverman'ın 7 Ekim Aksa Tufanı'ından önce gizli belgeleri ele geçirdiğini ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Tzachi Hanegbi'ye belgeleri iade etmesini emrettiğini açıklamıştı.