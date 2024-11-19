Karaya vuran dev balina şaşırttı
ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentindeki Cook Inlet sahilinde karaya vuran nesli tükenmekte olan 15 metre uzunluğundaki dev Fin balinası bilim insanları ve yerel halkta şaşkınlık yarattı.
Görüntüler ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentindeki Cook Inlet sahilinde kayda geçti.
Karaya vuran nesli tükenmekte olan 15 metre uzunluğundaki dev Fin balinası bilim insanları ve yerel halkta şaşkınlık yarattı.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) biyologları balinanın ölüm nedenini ve bölgesel ekosistem üzerindeki olası etkilerini araştırırken, yetkililer güvenlik uyarısında bulundu.