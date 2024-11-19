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Karaya vuran dev balina şaşırttı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 09:43 Güncelleme: 19.11.2024 09:46
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Karaya vuran dev balina şaşırttı

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentindeki Cook Inlet sahilinde karaya vuran nesli tükenmekte olan 15 metre uzunluğundaki dev Fin balinası bilim insanları ve yerel halkta şaşkınlık yarattı.

Görüntüler ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentindeki Cook Inlet sahilinde kayda geçti.

KARAYA VURAN DEV ŞAŞIRTTI

Karaya vuran nesli tükenmekte olan 15 metre uzunluğundaki dev Fin balinası bilim insanları ve yerel halkta şaşkınlık yarattı.

Dev Fin balinası (AA)Dev Fin balinası (AA)

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) biyologları balinanın ölüm nedenini ve bölgesel ekosistem üzerindeki olası etkilerini araştırırken, yetkililer güvenlik uyarısında bulundu.

Dev Fin balinası (AA)Dev Fin balinası (AA)

Karaya vuran dev şaşırttıKaraya vuran dev şaşırttı KARAYA VURAN DEV ŞAŞIRTTI

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