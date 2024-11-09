Trump'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a net mesaj! "Savaşı durdurmak için çalışacağım"

ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

ABBAS, TRUMP'I SEÇİM ZAFERİNDEN DOLAYI KUTLADI

Filistin Yönetimi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Abbas, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve kendisine iyi şanslar diledi.

Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas



"TRUMP İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Abbas görüşmede "uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas



Trump ise, Abbas'a "savaşı durdurmak için çalışacağını" ve "Orta Doğu'ya barışı getirmek" için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.