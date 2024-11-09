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Trump'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a net mesaj! "Savaşı durdurmak için çalışacağım"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 09.11.2024 01:22 Güncelleme: 09.11.2024 01:39
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Trump’tan Filistin Devlet Başkanı Abbas’a net mesaj! Savaşı durdurmak için çalışacağım

ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump ile telefonda görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Trump ise, Abbas'a savaşı durdurmak için çalışacağını söyledi.

ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

ABBAS, TRUMP'I SEÇİM ZAFERİNDEN DOLAYI KUTLADI
Filistin Yönetimi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Abbas, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve kendisine iyi şanslar diledi.

Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

"TRUMP İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"
Abbas görüşmede "uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Trump ise, Abbas'a "savaşı durdurmak için çalışacağını" ve "Orta Doğu'ya barışı getirmek" için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

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