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Pakistan'da dehşet! Tren istasyonunda patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 10:34 Güncelleme: 09.11.2024 10:43
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Pakistan’da dehşet! Tren istasyonunda patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Ketta kentinde tren istasyonunun yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. İşte olay yerinden dehşete düşüren görüntüler...

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki bir tren istasyonunda yerel saatle 09.00 sıralarında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TREN İSTASYONUNDA BOMBALI SALDIRI!

Polisten yapılan açıklamada, 24 kişinin hayatını kaybettiği, hedefin ordu personeli olduğu aktarıldı.

Olayın intihar saldırısı gibi göründüğü belirtilirken, soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Şu ana kadar 44 yaralı sivilin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Çok sayıda yolcunun peronda olduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

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