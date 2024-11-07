Trump'ın "hapse girecek" dediği Zuckerberg'ten geri adım!

Dünyanın yakından takip ettiği 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris karşısında ikinci dönem başkanlık zaferini ilan etti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'a, dünya çapında birçok devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş lideri tebrik mesajı gönderdi Donald Trump'ın "hapse girecek" dediği Zuckerberg'ten ise dikkat çeken hamle geldi.



MARK ZUCKERBERG TRUMP'IN HESAPLARI KAPATMIŞTI

Hatırlanacağı üzere 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskını sonrasında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları süresiz olarak erişime kapatılmıştı. Meta kararı, Trump'ın sosyal medya paylaşımlarının şiddet içerikli eylemleri teşvik ettiği iddiasıyla almıştı. Daha sonra kapatma kararı, iki yıllık bir askıya alma süresine dönüştürüldü ve 2023 yılı itibarıyla Trump'ın hesaplarına yeniden erişim imkanı tanındı.

ZUCKERBERG HAPSE GİRECEK Mİ?

Trump, Ağustos ayında yayımlanan kitabında 2020 seçimlerinde Mark Zuckerberg'in kendisine komplo kurduğunu öne sürmüş ve benzer bir durumun tekrar yaşanması halinde Meta CEO'sunun "hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini" ifade etmişti.





MARK ZUCKERBERG'DEN DİKKAT ÇEKEN GERİ ADIM

Başkan seçilen Trump'ın ne yapacağı merak konusu olurken Mark Zuckerberg sonuçların belli olmasından bir gün sonra kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zuckerberg paylaşımında "Başkan Trump'ı zaferinden dolayı kutluyorum. Önümüzde büyük fırsatlar var. Sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.